"Милая и добрая девочка": Макпал Исабекова показала, какой была в юности

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова вспомнила, как после участия в SuperStar.kz отправилась в Афины на Олимпийские игры. Артистка умилилась старым фотографиям и отметила, что была очень милой девушкой, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова порадовала фанатов архивными снимками, которые разместила в сторис Instagram.

"Мне тут 20, я в Афинах на Олимпийских играх, "Суперстар" только закончился. Такая юная я тут, наивная, доверчивая, немного дикая, но очень милая и добрая девочка", - отметила певица, добавив, что поездка была призом зрительских симпатий от генерального спонсора SuperStar.kz.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Артистка также доказала, что не делала пластику век и носа. Однако некоторые изменения во внешности все же есть, призналась она.

"На этом фото видно, что блефаропластика моя природного происхождения, так же как и нос. Ну верхней губе пришлось претерпеть некоторые изменения, не отрицаю", - написала Макпал.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Напомним, Макпал Исабекова в этом году вышла замуж. Сначала пара заключила неке в мечети. Позже влюбленные зарегистрировали брак. Макпал рассказала о чувствах до встречи с мужем. Певица также поведала о том, откуда родом ее супруг. Ерке Есмахан случайно устроила "беташар" мужу Макпал, которого публика ранее не видела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948928-milaya-i-dobraya-devochka-makpal-isabekova-pokazala-kakoy-byla-v-yunosti/