"Были слезы, я выла": Макпал Исабекова рассказала о своих чувствах до встречи с мужем

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Отечественная певица Макпал Исабекова рассказала, какие чувства ее обуревали до того, как она встретилась со своим возлюбленным. По словам артистки, в ее жизни были разочарования, слезы и боль, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила Макпал в Instagram, было ли у певицы чувство, что она останется одна.

"Периодами накрывало. Особенно, когда женщины, которых я слышала, твердили, что так не бывает, это невозможно - так, как ты хочешь, бывает только в сказках. Мужчины такие, они вот такие, с ними надо так, иначе вот так... Бывали разные мысли. Были разочарования, слезы, было больно, невыносимо, нестерпимо, хотелось выть. Я выла.

Но где-то в глубине, не личность, а именно тонкая составляющая меня знала, не сомневалась, была непоколебима и абсолютно спокойна: он есть, он придет, он будет таким, каким я его уже "знаю", чувствую, люблю. Все будет именно так, как мы условились, мы встретимся, будем семьей.

Никогда никому не позволяй сеять в твоей душе сомнения! Твоя вера тем и сильна, что она только твоя. Не объясняй, не волнуйся, верь!" - ответила Исабекова.

Макпал Исабекова с мужем. Фото: instagram.com/makosyai

Напомним, ранее мы писали об удивительной истории любви Макпал Исабековой. А позже Ерке Есмахан случайно устроила "беташар" мужу Макпал Исабековой, которого публика не видела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945668-byli-slezy-ya-vyla-makpal-isabekova-rasskazala-o-svoih-chuvstvah-do-vstrechi-s-muzhem/