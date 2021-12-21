"Гламурная матрешка": Мадина Садвакасова в красной дутой косынке ошеломила Казнет

Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная певица Мадина Садвакасова примерила новый образ, который стал широко обсуждаемым в Сети. Модный лук оценили ее поклонники, но не обошлось и без "ложки дегтя", передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова не боится экспериментов. Однажды она уже удивила фанатов, решившись на смелую стрижку. А ее новый образ пришелся по вкусу не всем поклонникам.

На этот раз певица выбрала экстравагантный наряд отечественного дизайнерского бренда и попросила подобрать название образу. Видео артистка разместила в Instagram.

Подписчики озвучили свои варианты. Их фантазии не было предела.

"Гламурная матрешка", "Повзрослевшая Аленушка", "Шоколад Аленка", "Маша идет в гости к медведю", "Великолепна, в последнее время открываетесь с новых сторон", "Пампушка", "Красавица, нет слов", "Самая вышка", "Самая красивая девушка KZ", "Красный тюльпан из Кызылорды", "Девушка в красном, как вы прекрасны", "Красная шапочка в тренде", "Пальто с косынкой, возможно, и в тренде. Но не в вашем случае", "Девушка в косынке", "Делать вам нечего", - написали они.

Напомним, Мадина Садвакасова заинтриговала подписчиков снимком с незнакомцем. Артистка напугала фанатов новым образом, который посчитала более подходящим к Хэллоуину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947725-glamurnaya-matreshka-madina-sadvakasova-v-krasnoy-dutoy-kosynke-oshelomila-kaznet/