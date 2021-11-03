"Во что превратилась наша красавица?": Мадина Садвакасова напугала фанатов новым образом

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала фото, которое напугало подписчиков. Они отметили, что артистке лучше не примерять подобные образы, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова прекрасно знает предпочтения своих подписчиков. Она считается с их мнением и прислушивается к их советам. Но это фото ей показалось более подходящим к Хэллоуину, который отметили недавно в ряде стран мира.

"Если поздравлю с прошедшим Хэллоуином, то вы меня будете безудержно ругать. Просто это фото, мне кажется, очень подходит к этому страшному и непонятному празднику. Мне не идет быть такой, да?" - написала Мадина в Instagram.

Большинство подписчиков остались недовольны образом Мадины.

"Что это? Ужас!", "Вообще не идет, вам больше подходит национальный стиль", "Во что превратилась красавица Мадина?", "Ездите за границу и учитесь там всякому. Что это за Хэллоуин, непонятный праздник", "Испугалась, даже не узнала вас", "Ваша естественная красота неповторима, не надо ее портить", "Вам нежный образ больше идет", "Вампирша", - написали комментаторы.

Верные фанаты посчитали, что артистке к лицу все.

"Мадина, вам все идет", "Красивая", "Вау, какая!", "Взгляд просто огонь и страсть", - отметили они.

Напомним, Мадина Садвакасова удивила фанатов смелой стрижкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940271-vo-chto-prevratilas-nasha-krasavitsa-madina-sadvakasova-napugala-fanatov-novym-obrazom/