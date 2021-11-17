"Кто этот парень?": Мадина Садвакасова заинтриговала фанатов снимком с незнакомцем

Мадина Садвакасова с коллегой. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова сообщила о новом дуэте. Однако не раскрыла имени того, с кем будет исполнять песню, чем заинтриговала своих фанатов, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова продолжает радовать своих верных фолловеров. Недавно она представила песню "Сен ем", которая пришлась по душе меломанам. А теперь сообщила еще одну новость.

"Новый дуэт. Кто этот парень, стоящий со мной рядом? Подсказка: его последняя песня стала хитом", - отметила она на своей страничке в Instagram.

Заинтригованные подписчики принялись гадать, кто же этот молодой человек.

"Это Канай", "Газизхан Шекербеков", "Серик Ибрагимов", "Да по росту видно, что это Канай", - написали комментаторы.

Кое-кто предположил, что это Азамат Зенкаев, известный под псевдонимом AZ. Молодой возлюбленный певицы Ерке Есмахан недавно представил премьеру клипа на свой трек TU.

Была озвучена еще одна версия. Подписчики предположили, что с Мадиной в дуэте может спеть талантливый артист Амре. Это сценическое имя Ернара Садырбаева, покорившего всех четверых наставников "Голоса" в России.

Ранее мы писали, что образ Мадины Садвакасовой в стиле диско распекли подписчики. А еще один смелый образ певицы и вовсе напугал фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1942647-kto-etot-paren-madina-sadvakasova-zaintrigovala-fanatov-snimkom-s-neznakomtsem/