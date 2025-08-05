"Бесплатные танцоры от государства": видео с подтанцовкой Татьяны Булановой завирусилось в Сети
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В Сети набирает популярность видео с выступления заслуженной артистки России Татьяны Булановой. Необычная хореография ее подтанцовки привлекла внимание пользователей соцсетей, передает NUR.KZ.
В социальных сетях распространилось видео с концерта Татьяны Булановой, где группа ее танцовщиков исполняют движения в комичном и нарочито странном стиле под песню исполнительницы "Один день".
"Подтанцовка Татьяны Булановой как отдельный вид искусства", - подписали видео в одном из аккаунтов в Instagram.
Пользователи соцсети не смогли промолчать и активно писали свое мнение по выступлению танцовщиков:
- "Когда шли за пивом и по пути вписались в авантюру"
- "Когда мама попросила станцевать для гостей"
- "Бесплатные танцоры от государства?"
- "Я тоже хочу на подтанцовку к Тане. Я так тоже умею"
- "Когда нашел танцоров на Авито"
- "Энергосберегающий танец"
- "Вы же сказали, что шарите в этой теме"
- "Когда в детстве ночью встаешь попить воды на кухне,а там родители с друзьями"
Пока одни отшучивались в комментариях, другие поясняли, что с этим составом подтанцовки певица выступает уже около 30 лет и они самостоятельно создают хореографию.
- "Мне кажется, если подтанцовка с Таней 30 лет, они стали просто старше и менее подвижны…возраст все таки берет свое… А так, ребята молодцы! Не сдаются!"
- "Она видимо очень добрый работодатель и не меняла танцоров с момента выхода на сцену в 90 годов"
- "А мне по душе этот вайб танцев! Добрый, не то что всякие там искусственные движения у танцовщиков других звезд"
Тем временем в Сети уже появляются пародии на танцовщиков.
Напомним, на днях в Астане выступила мировая звезда Дженнифер Лопес. После концерта депутат маслихата Астаны Сауле Самидин раскритиковала сценические костюмы певицы. Сегодня она опубликовала новый пост, объяснив свои слова.
А в 2023 году видео, снятое павлодарскими воспитателями, завирусилось в Сети. Ролик в Instagram меньше чем за месяц набрал более 1,7 млн просмотров, а также почти 46 тыс. отметок "Нравится". В дошкольном учреждении рассказали, что снимают часто, но такого эффекта не ожидали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2272272-besplatnye-tancory-ot-gosudarstva-video-s-podtancovkoy-tatyany-bulanovoy-zavirusilos-v-seti/
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