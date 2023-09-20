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"Апайки жгут": снятое за минуту в Павлодаре видео завирусилось в Сети

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Воспитатели из Павлодара
Воспитатели из Павлодара. Кадр из видео: instagram.com/pavlodar_8_balabaqshasy

Видео, снятое павлодарскими воспитателями, завирусилось в Сети. Ролик появился в Instagram 7 сентября и уже набрал более 1,7 млн просмотров, а также почти 46 тыс. отметок "Нравится". В дошкольном учреждении рассказали, что снимают часто, но такого эффекта не ожидали, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик на странице ясли-сада №8 Павлодара в Instagram опубликовали две недели назад. В кадре педагоги повторяют известный танцевальный тренд. Видео моментально стало популярным в соцсети.

"Татешки поставили точку в тренде", "Молодцы. Идут в ногу со временем, уже никогда не будет, как раньше", "Наши апайки самые лучшие", "Молодцы, креативно, апайки жгут", - пишут комментаторы.

Руководитель ясли-сада рассказала, что они снимают видео часто, причем активно ведут страницу не только в Instagram, но и в других соцсетях. Участие, как правило, принимает весь коллектив.

"Этот тренд мы сняли как разминку перед педсоветом. Просто сняли, минуту это заняло, и так получилось. Мы часто снимаем ролики, но до этого такого количества просмотров не было.

Отзывы хорошие, наши родители рады, они видят нашу работу. Мы с детьми постоянно работаем. Есть те, кто не понимают, но 90 процентов откликов положительные", - рассказала руководитель ясли-сада №8 Павлодара Маржангуль Жетпискызы.

По ее словам, несмотря на то, что есть и отрицательные комментарии, самое главное для педагогов активно проводить время с детьми и поддержка идет от родителей, которые только рады активной деятельности в дошкольном учреждении.

Добавим, что тренд первыми запустили братья Калин, принимавшие участие в бельгийском шоу Got Talent. Парни снимают ролики с танцами и выкладывают их в TikTok и Instagram. Оригинальное видео "LOOK AT ME" набрало почти 10 млн просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037366-apayki-zhgut-snyatoe-za-minutu-v-pavlodare-video-zavirusilos-v-seti/

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