"Вернулся туда, где когда-то зажглась его звезда": Димаш прилетел в Кыргызстан

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген прибыл в Чолпон-Ату - город-курорт в Иссык-Кульской области Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Kabar.

Как сообщает издание, мировая звезда современной музыки Димаш Кудайберген прибыл в Чолпон-Ату, чтобы принять участие в IV Международном музыкальном фестивале "Мейкин Азия".

"Как сообщает генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, именно на этом фестивале в 2013 году Димаш стал обладателем Гран-при первого сезона. Прошло 12 лет, и он вновь возвращается туда, где когда-то впервые зажглась его звезда", - пишут авторы статьи.

Напомним, ранее Зарина Алтынбаева поделилась совместным фото с Димашем с концерта известного испанского тенора Хосе Каррераса.

В июне отечественный исполнитель Димаш Кудайберген выразил благодарность Си Цзиньпину за уважение к казахской культуре и песням на казахском языке, выступая на китайском телеканале CGTN.

До этого Димаш Кудайберген прогулялся по ночному Лондону и оказался в окружении фанатов.

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