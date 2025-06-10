Димаш Кудайберген прогулялся по ночному Лондону и оказался в окружении фанатов (видео)

Народный артист Казахстана, отечественный исполнитель Димаш Кудайберген прогулялся по ночному Лондону и встретился с поклонниками. Видео он разместил в соцсети, передает NUR.KZ.

"Ночной Лондон", - коротко подписал Димаш видео.

На кадрах видно, как казахстанского певца, гуляющего по улицам города, обступают поклонники и делают с ним совместным фотографии. Димаш тепло беседует с ними и улыбается им.

"Идти по улице и столкнуться с этим элегантным и красивым парнем - бесценно", "Вы так добры к людям, которые видели и узнали вас на улице. Спасибо, что делитесь своим счастьем", "Ты заслуживаешь всей любви", "Есть же счастливчики! Встретить мечту просто так на ночной улице", "Димаш один на прогулке вечерком, просто здорово! Как повезло девушкам, и Димаш сам активно общался! И что самое клевое- - никакой охраны, просто счастье", - написали в соцсети.

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