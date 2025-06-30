Зарина Алтынбаева поделилась совместным фото с Димашем с концерта Хосе Каррераса

Оперная дива Зарина Алтынбаева разместила в соцсети фото с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеном. Она поблагодарила его за поддержку на концерте известного испанского тенора Хосе Каррераса, передает NUR.KZ.

Ранее Зарина Алтынабаева писала в своем блоге, что выступит с легендарным тенором на одной сцене.

"Невероятно рада спеть в дуэте с легендарным Хосе Каррерасом в его прощальном туре", - призналась она.

Димаш Кудайберген, который был на концерте, поздравил оперную певицу с таким важным событием.

"Димаш Кудайберген пришел на концерт Хосе Каррераса. Зашел за кулисы, поздравил с выступлением. Тронута до глубины души", - написала Зарина.

"Поздравляем Вас, Зарина! Это было потрясающее событие в истории музыки! И спасибо большое за фото с Димашем!", "Прекрасные! Любим, скучаем", "Два голоса, два друга, которые поддерживают и восхищают друг друга", "Поздравляю, Зарина! Ди, как всегда, удивительный друг", - отметили в Сети.