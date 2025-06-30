Зарина Алтынбаева поделилась совместным фото с Димашем с концерта Хосе Каррераса
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Оперная дива Зарина Алтынбаева разместила в соцсети фото с казахстанским певцом Димашем Кудайбергеном. Она поблагодарила его за поддержку на концерте известного испанского тенора Хосе Каррераса, передает NUR.KZ.
Ранее Зарина Алтынабаева писала в своем блоге, что выступит с легендарным тенором на одной сцене.
"Невероятно рада спеть в дуэте с легендарным Хосе Каррерасом в его прощальном туре", - призналась она.
Димаш Кудайберген, который был на концерте, поздравил оперную певицу с таким важным событием.
"Димаш Кудайберген пришел на концерт Хосе Каррераса. Зашел за кулисы, поздравил с выступлением. Тронута до глубины души", - написала Зарина.
"Поздравляем Вас, Зарина! Это было потрясающее событие в истории музыки! И спасибо большое за фото с Димашем!", "Прекрасные! Любим, скучаем", "Два голоса, два друга, которые поддерживают и восхищают друг друга", "Поздравляю, Зарина! Ди, как всегда, удивительный друг", - отметили в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2260773-zarina-altynbaeva-podelilas-sovmestnym-foto-s-dimashem-s-koncerta-hose-karrerasa/
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