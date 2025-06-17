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      Димаш поблагодарил Си Цзиньпина за уважение к казахской культуре и песням на казахском языке

      Опубликовано:

      Димаш Кудайберген
      Димаш Кудайберген . Фото: https://www.instagram.com/kudaibergenov.dimash/

      Народный артист Казахстана, отечественный исполнитель Димаш Кудайберген выразил благодарность Си Цзиньпину за уважение к казахской культуре и песням на казахском языке, выступая на китайском телеканале CGTN, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

      Накануне в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. А сегодня, 17 июня, в столице нашей страны пройдет второй саммит "Центральная Азия – Китай" с участием глав государств региона – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

      Как отмечает издание, на торжественном вечере Димаш Кудайберген как культурный представитель принимающей страны представил высоким гостям красивую песню "荆棘王冠" / "The Crown" - это китайская версия песни композитора Улыкпана Жолдасова "Кім екен". Ее Димаш впервые исполнил на своем сольном концерте в Астане в 2017 году.

      Готовясь к мероприятиям, китайский телеканал CGTN пригласил Димаша с выступлением "Китай – Центральная Азия, культурный диалог" в свой проект тематических лекций "Идеи меняют", снятый в Nazarbayev University. Казахстанский певец отметил, что очень рад встретиться со зрителями в качестве культурного представителя.

      "Мы – соседи, соединенные самой судьбой. Главное, чтобы между соседями, братскими народами и всеми странами мира было единство, согласие и благополучие, это мое искреннее пожелание", - сказал он.

      Артист рассказал, что еще в юности, до первой поездки в Китай, культуру этой страны он ассоциировал с Джеки Чаном, Брюсом Ли и кунг-фу.

      "Но когда я поехал туда по работе и пожил там, мое восприятие изменилось. Я лично убедился в гостеприимстве китайского народа, в их аккуратности и трудолюбии. Как у представителей азиатских стран, у нас есть схожие традиции и воспитание.

      Например, уважение к старшим, вежливость с младшими – все это сближает нас. Также нас объединяет стремление к знаниям, к культуре и науке.

      В 2017 году, когда я находился на съемках и мероприятиях в Пекине, поступило приглашение. Сказали: "Господин Си Цзиньпин едет в Астану. Он станет нашим почетным гостем". Тогда и попросили подготовить 1-2 песни на казахском и китайском языках", - рассказал Димаш.

      Певец блестяще исполнил песню "Жасмин", которая занимает особое место в китайской культуре и сам факт ее исполнения считается большой честью.

      "После выступления он подошел, пожал руку, поблагодарил, поздравил с моими успехами, как в Китае, так и за рубежом, выразил поддержку и сказал добрые слова: "Я всегда желаю Вам успехов".

      С того момента он высоко ценит мое искусство. Он рассказывал, что вместе с супругой и семьей восхищается  моим творчеством. Конечно, это большая ответственность", - продолжил Кудайберген.

      Он также отметил, что его вклад как артиста - это творчество, и он всегда готов выступать ради блага народа, ради укрепления межгосударственных культурных связей. Именно поэтому он принял приглашение команды господина Си Цзиньпина и выступил на великолепном вечере в городе Сиань.

      "Хочу выразить благодарность господину Си Цзиньпину за уважение к казахской культуре и песням на казахском языке. Главное – чтобы дружба между нашими народами была крепкой", - поделился он.

      Отечественный исполнитель выразил желание, чтобы дипломатические отношения между нашими странами развивались и углублялись.

      "Выступая перед зрителями, я всегда повторяю: пусть в мире будет единство, согласие, равновесие между странами. Главное – это мир. Пусть ни один ребенок не плачет.

      Неважно, кто он по национальности – грузин, итальянец, француз, русский, казах, американец… нет плохих наций. Я побывал во многих странах, и никогда не буду говорить, что есть плохие народы.

      Поэтому всегда нужно стремиться к мудрости, видеть в людях хорошее. Давайте излучать любовь, поддерживать друг друга", - заключил он.

      Напомним, Димаш Кудайберген прогулялся по ночному Лондону и оказался в окружении фанатов.

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