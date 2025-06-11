Башкирская группа Ay Yola сняла клип в Мангистау

Башкирская группа Ay Yola, выступающая в стиле этно-поп, по приглашению акима Мангистауской области сняла в регионе видеоклип, передает NUR.KZ со ссылкой на областное ведомство.

Как сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области на странице Facebook, башкирская группа Ay Yola, выступающая в стиле этно-поп, сняла видеоклип на территории Мангистау.

Съемки проходили в таких живописных местах, как Бозжыра, Кызылкуп, Бокты и Торыш.

Отмечается, что группа Ay Yola специально прибыла по приглашению акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбая для развития туризма региона.

По словам участников группы, клип на песню Yola, снятый в Мангистауском регионе, выйдет 13 июня. Артисты отметили, что съемки клипа на эту композицию проходили не только в Казахстане, но также в Узбекистане, Якутии и Башкортостане.

Напомним, ранее в мае группа Ay Yola выразила благодарность казахстанцам за теплый прием в Алматы. Музыканты показали теплые моменты встречи со зрителями и поблагодарили казахстанцев.

Ранее продюсер группы Ay Yola рассказал, как создавался башкирский трек, обошедший хит Леди Гаги. Недавно группа представила тизер клипа на хит Homay.

Добавим, по данным РБК, проект Ay Yola из Башкирии дебютировал только в 2025 году. Уфимские музыканты исполняют музыку в стиле, представляющем собой смесь электроники и традиционных башкирских инструментов. Homay стала их второй песней.

Музыкальный коллектив - это семейное предприятие: автор музыки - продюсер из Уфы Руслан Север, а поющая девушка в этнической одежде - его дочь Аделя.