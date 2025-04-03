Как создавался башкирский трек, обошедший хит Леди Гаги, рассказал продюсер группы Ay Yola

Песня Homay группы Ay Yola продолжает набирать обороты. В мировом чарте Shazam она обошла хит Леди Гаги Abracadabra. Музыкальный продюсер группы рассказал, как создавался трек, передает NUR.KZ.

Руслан Север, музыкальный продюсер группы Ay Yola, не только рассказал в Instagram, но и показал творческий процесс создания песни Homay, за короткое время ставшей хитом.

"Берем саз (играет на инструменте - прим. ред.), создадим ритм-секцию (подключает аналоговый бас, бас-гитару). А теперь главные инструменты - солисты Ринат (слышится горловое пение), а теперь Адель (поет песню)", - отметил он.

"Песня пробирает до ДНК, видно у тюрков реально есть струны души", "Обожаю", "У меня нет башкирских кровей, я не понимаю ни слова, но песня невероятно крутая, проникает до глубины души", "Музыка заслуживает "Грэмми", - высказались в Сети.

Отметим, что песня Homay занимает седьмую позицию в топе-200 мирового музыкального чарта Shazam. К слову, позицией ниже расположился хит ROSÉ и Бруно Марса ART., а на девятом месте - хит Леди Гаги Abracadabra.