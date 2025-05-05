"Вы невероятные": группа Ay Yola обратилась к казахстанцам после концерта в Алматы

Башкирская группа Ay Yola выразила благодарность казахстанцам за теплый прием. Исполнители нашумевшего хита Homay выступили в Алматы 1 мая на площади Абая, передает NUR.KZ.

Ранее башкирские музыканты уже делились впечатлениями о выступлении в Алматы. А теперь показали теплые моменты встречи со зрителями и поблагодарили казахстанцев.

"Казахстан, вы — невероятные. Спасибо за этот теплый прием, за внимание, за живую реакцию и неподдельный интерес.

Мы чувствовали ваше гостеприимство с первых минут — и на площади, и в зале. Спасибо каждому, кто пришел, кто слушал, кто чувствовал вместе с нами.

Два выступления на площади Абая — и оба запомнятся для нас надолго!" - написали они.

Участники группы также выразили признательность всем, кто выкладывал в Сети видео с их выступления.

"Отдельная благодарность всем, кто снимал видео, делился моментами, выкладывал сторис — вы помогаете этому пути звучать дальше. До новых встреч!" - отмечено в публикации.

"Рады, что вы были в гостях у нас в Казахстане с концертом", "Приезжайте еще", "Ждем вас в Астане", "Мы буде рады вас видеть снова", "Ребята, вы молодцы", - отозвались поклонники из Казахстана.