"Кажется, это будет бомба": тизер клипа на хит Homay представила группа Ay Yola

Башкирская группа Ay Yola представила тизер клипа на песню Homay, который обошел в мировых музыкальных чартах хит Леди Гаги, и назвала дату его выхода, передает NUR.KZ.

Сообщение о предстоящей премьере появилось в Instagram группы. Ay Yola представила тизер клипа на песню Homay. Премьера клипа состоится 6 мая, отмечено в публикации.

Поклонники творчества башкирской группы восприняли новость с воодушевлением. Они отметили, что тизер клипа получился таким же неординарным, как и сама песня.

"Почему это вызывает мурашки по коже?", "Кадры шикарные, словно высококачественный фильм", "Дрожь побежала по коже, чувствую мощная работа и еще больший квантовый скачок будет после выхода клипа Homay", "Главный трек тюркских народов", "До мурашек, ждем", "Мне кажется, это будет бомба", - оставили свои отзывы пользователи соцсети.

Ранее продюсер группы Ay Yola рассказал, как создавался башкирский трек, обошедший хит Леди Гаги.