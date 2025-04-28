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"Кажется, это будет бомба": тизер клипа на хит Homay представила группа Ay Yola

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Солистка группы Ay Yola
Солистка группы Ay Yola. Фото: instagram.com/ayyola.music

Башкирская группа Ay Yola представила тизер клипа на песню Homay, который обошел в мировых музыкальных чартах хит Леди Гаги, и назвала дату его выхода, передает NUR.KZ.

Сообщение о предстоящей премьере появилось в Instagram группы. Ay Yola представила тизер клипа на песню Homay. Премьера клипа состоится 6 мая, отмечено в публикации.

Поклонники творчества башкирской группы восприняли новость с воодушевлением. Они отметили, что тизер клипа получился таким же неординарным, как и сама песня.

"Почему это вызывает мурашки по коже?", "Кадры шикарные, словно высококачественный фильм", "Дрожь побежала по коже, чувствую мощная работа и еще больший квантовый скачок будет после выхода клипа Homay", "Главный трек тюркских народов", "До мурашек, ждем", "Мне кажется, это будет бомба", - оставили свои отзывы пользователи соцсети.

Ранее продюсер группы Ay Yola рассказал, как создавался башкирский трек, обошедший хит Леди Гаги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2240061-kazhetsya-eto-budet-bomba-tizer-klipa-na-hit-homay-predstavila-gruppa-ay-yola/