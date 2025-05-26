Мама Димаша Кудайбергена обратилась к фанатам певца

Мама Димаша Кудайбергена, казахстанская певица Светлана Айтбаева поблагодарила его фанатов за поддержку, любовь и поздравления сына с днем рождения, передает NUR.KZ.

24 мая Димашу Кудайбергену исполнился 31 год. Поклонники со всего мира поздравили певца с днем рождения и пожелали много теплых слов.

"С днем рождения, лучший артист мир!", "Наш дорогой казахский сын, наше единственное сокровище мира! Мы тебя очень любим! Хоть мы и не с тобой рядом, но наши сердца и молитвы всегда с тобой", "Видеть вас, слышать вас - это огромное счастье! Побывать на концерте - выше мечтаний каждого любящего вас", - пишут по сей день в соцсетях.

Мама Димаша поблагодарила всех за поздравления и поддержку.

"Я благодарю всех, кто поздравил моего светлого Дико. Я верю, что ваши пожелания, ваши молитвы хранят его, где бы он ни был. Пусть будет доволен вами Всевышний. Дай Бог вам радоваться достижениям своих потомков.

Особую благодарность хочу выразить уважаемым Dears. Тысячу благодарностей за то, что вы проявляете уважение к нашей стране, нашей семье, дарите любовь нашему Димашу!" - написала Светлана Айтбаева и поделилась фото с Димашем.

Напомним, что сегодня, 26 мая, состоится фан-встреча с Димашем в Алматы. В мероприятии примут участие фанаты певца из 40 стран мира.

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