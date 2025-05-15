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Фанаты Димаша из 40 стран мира приедут на встречу с ним в Алматы

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Фанаты казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена из 40 стран мира придут на встречу с ним, которая пройдет 26 мая в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

Встреча с Димашем состоится в Almaty Arena. Артист пообещал, что его фанатов ждет много интересного.

"Вас ждет шоу, посвященное моему творчеству, с участием казахстанских артистов, рассказы о закулисье, ответы на вопросы, премьеры новых песен и клипа", - отметил он.

На официальной страничке DimashNews в Instagram появилось сообщение.

"Дорогие друзья! По данным билетного оператора на концерт/фан-встречу "D & Dears" в Алматы приедут поклонники Димаша из 40 стран мира.

26 мая на Алматы Арена у нас будет отличная возможность отпраздновать день рождения артиста, услышать его ответы на креативные вопросы фанатов, обсудить интересные темы.

Добро пожаловать в Алматы!" - отмечено в публикации.

"Это так приятно, столько участников из 40 стран, это просто любовь к художнику", "Буду там, снова отправляюсь путешествовать в Казахстан", "Отлично! Это хорошая возможность познакомить новых поклонников с Димашем как с артистом и как с человеком", "Эх, мне бы комариком туда прилететь, как в сказке", - написали в Сети.

Мы также писали, что автобус с изображением Димаша перед его днем рождения курсирует по Бразилии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2245380-fanaty-dimasha-iz-40-stran-mira-priedut-na-vstrechu-s-nim-v-almaty/