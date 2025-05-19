Поклонники Димаша Кудайбергена восхитились выступлением его младшего брата Мансура (видео)

Мансур Кудайберген, младший брат певца Димаша Кудайбергена, выступил на большой сцене с дуэтом домбристов Temirlan and Yernat в Астане. Артисты представили грандиозную программу, передает NUR.KZ.

Раушан Кудайберген, сестра Димаша и Мансура, выложила фото с младшим братом в соцсети.

"Память о первом творческом вечере нашего Мансура со старшими братьями Темирланом и Ернатом. Все прошло замечательно", - написала она.

А мама Мансура разместила в Instagram фото из закулисья перед концертом. На снимках она запечатлелась с сыном и свекровью.

"Фото перед концертом. 18 мая", - отметила она.

Она также показала фрагменты выступления Мансура. Пользователи соцсети отметили, что младший брат Димаша идет по стопам любимого артиста и так же талантлив, как и его брат.

"Поздравляем и благословляем", "Мансур, ты потрясающий. Конечно, будут сравнивать с Димашем. Но Мансур - это другой человек, уникальный художник. Давайте все это поймем и поддержим. Потрясающий, очень талантливый молодой человек", "Каким красивым вырос Мансур", "Будь так же знаменит в мире, как твой брат Димаш", "Браво! Пусть творческих вечеров будет много", - написали на разных языках мира.