"Я буду петь от души": Димаш Кудайберген о предстоящей встрече с фанатами в Алматы

Казахстанский артист Димаш Кудайберген рассказал подробнее о предстоящей фан-встрече в Алматы. Поклонники певца из разных стран мира заявили, что приедут в Казахстан, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген уже рассказывал, как готовится к встрече с поклонниками из разных стран. Она намечена на 26 мая в Almaty Arena. Артист отметил, что с нетерпением ждет этого момента.

"26 мая наша встреча в Алматы! Вы часто спрашивали: буду ли петь? Да. И от души. До скорого, мои дорогие!" - написал Димаш.

"Это будет прекрасно. Казахам повезло, они могут быть рядом постоянно", "Ты всегда все делаешь от души, поэтому мы тоже тебя любим от всей души", "До встречи, Димаш. Билеты куплены, настроение заряжено", "Мы приедем из Турции", "Я с нетерпением жду этой потрясающей встречи, меня переполняют эмоции", - пишут в Сети.

Накануне команда Димаша обратилась к его поклонникам из-за распространившегося в Сети фейкового видео с участием артиста.