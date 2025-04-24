Фейковое видео с Димашем появилось в Сети: команда артиста обратилась к его фанатам

В Сети появилось видео, где Димаш Кудайберген якобы рекламирует приложение для легкого заработка. Команда артиста предупредила в Instagram, что это дело рук мошенников, передает NUR.KZ.

Видео является фейком, отмечено в сообщении информационного портала DimashNews.

"Дорогие друзья! Появившееся в сети видео, в котором якобы Димаш Кудайберген рекламирует приложение для заработка, является фейком, созданным мошенником.

Голос и видео сгенерированы с помощью технологий искусственного интеллекта, и артист не имеет к этому ролику никакого отношения.

Просим вас быть внимательными. Не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте ложной информации", - говорится в посте.

"Спасибо за информацию!", "Кажется, я вчера видела", "Руки прочь от самого красивого голоса на свете! Да, новички могут повестись. Diars конечно поймут, что это не Димаш", "Спасибо за предупреждение, для новичков это особенно важно", "Глупости. Димаш и игры - это совсем разные стороны", - прокомментировали фанаты Димаша.

Напомним, Димаш Кудайберген рассказал, как готовится к фан-встрече в Алматы.