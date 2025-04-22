"Порадуем чем-то особенным": Димаш Кудайберген рассказал, как готовится к фан-встрече в Алматы
Опубликовано:
Казахстанский артист Димаш Кудайберген рассказал, что поклонников его творчества ждет нечто особенное на фан-встрече, которая состоится в Алматы 26 мая, передает NUR.KZ.
Димаш вновь обратился к фанатам в своем Instagram. Много вопросов ему задают по поводу предстоящей фан-встречи.
"Дорогие друзья! Я искренне рад вашему вниманию к нашей предстоящей встрече “D and Dears” в Алматы. Многие из вас спрашивали, буду ли я на фан-встрече - конечно, да!
Специально для этого вечера я и моя команда готовим новые песни и клипы, чтобы порадовать вас чем-то особенным.
Я очень соскучился по вам, мои дорогие Dears, и с нетерпением жду нашей встречи. Буду рад пообщаться в теплой, творческой атмосфере и ответить на ваши вопросы", - отметил певец.
"Очень по тебе соскучились", "Дорогой Димаш, свой метровый свиток вопрос мы обязательно принесем на фан-встречу", "Очень хочется узнать о творческих планах, об обычном и необычном в твоей жизни, и, наконец, постараться понять, почему ты такой красивый", - написали ему в Сети.
Напомним, Димаш анонсировал премьеру своего шоу на больших экранах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2238228-poraduem-chem-to-osobennym-dimash-kudaybergen-rasskazal-kak-gotovitsya-k-fan-vstreche-v-almaty/