Объявлены победители "Оскара-2025" (фото)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук - "Оскара", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт кинопремии.
Победителями и обладателями премии "Оскар" стали:
- Лучший актер в главной роли - Эдриан Броуди ("Бруталист").
- Лучшая актриса в главной роли - Майки Мэдисон ("Анора").
- Лучший актер второго плана - американский актер Киран Калкин ("Настоящая боль").
- Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес").
- Лучший фильм - "Анора.
- Лучший иностранный фильм - "Я все еще здесь".
- Лучший документальный полнометражный фильм - "Нет другой земли".
- Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре" Молли О'Брайэн.
- Лучший анимационный художественный фильм - "Поток. Последний кот на земле".
- Лучший анимационный короткометражный фильм - "В тени кипариса".
- Лучший короткометражный игровой фильм - "Я не робот".
- Лучший режиссер - Шон Бэйкер ("Анора").
- Лучший оператор - Лол Кроули ("Бруталист").
- Лучший оригинальный сценарий - "Анора".
- Лучший сценарий-адаптация - "Конклав".
- Лучшая работа художника-постановщика - "Wicked: Чародейка".
- Лучший дизайн костюмов - "Wicked: Чародейка".
- Лучший грим и прически - "Субстанция".
- Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая".
- Лучший монтаж - "Анора".
- Лучший звук - "Дюна: Часть вторая".
- Лучший оригинальный саундтрек - Дэниэл Блумберг ("Бруталист").
- Лучшая песня - El Mal ("Эмилия Перес").
Напомним, полный список номинантов на получение премии престижной премии "Оскар" в 2025 году появился в конце января. О фаворитах и потенциальных рекордсменах писала Русская служба Би-би-си.
Мы также писали, что номинантом на "Оскар" в числе прочих стал российский актер Юра Борисов - за роль второго плана в фильме "Анора". Всего, по данным СМИ, у Борисова насчитывается около 30 номинаций за участие в драме об эротической танцовщице с русскими корнями в Нью-Йорке, где он снялся вместе с Марком Эйдельштейном.
Отметим, что в состав вручающей премии Академии кинематографических искусств и наук США входят более 10 500 деятелей и лидеров мировой киноиндустрии, а также знаменитый музей, коллекция фильмов и всемирно известные награды за достижения в области кинематографа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2224944-obyavleny-pobediteli-oskara-2025/