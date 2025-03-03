Объявлены победители "Оскара-2025" (фото)

В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук - "Оскара", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт кинопремии.

Победителями и обладателями премии "Оскар" стали:

Лучший актер в главной роли - Эдриан Броуди ("Бруталист").

Лучшая актриса в главной роли - Майки Мэдисон ("Анора").

Лучший актер второго плана - американский актер Киран Калкин ("Настоящая боль").

Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес").

Победители премии "Оскар". Фото: Arturo Holmes / WireImage / Getty images

Лучший фильм - "Анора.

Лучший иностранный фильм - "Я все еще здесь".

Лучший документальный полнометражный фильм - "Нет другой земли".

Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре" Молли О'Брайэн.

Лучший анимационный художественный фильм - "Поток. Последний кот на земле".

Лучший анимационный короткометражный фильм - "В тени кипариса".

Лучший короткометражный игровой фильм - "Я не робот".

Шон Бэйкер. Фото: Arturo Holmes / WireImage / Getty images

Лучший режиссер - Шон Бэйкер ("Анора").

Лучший оператор - Лол Кроули ("Бруталист").

Лучший оригинальный сценарий - "Анора".

Лучший сценарий-адаптация - "Конклав".

Лучшая работа художника-постановщика - "Wicked: Чародейка".

Лучший дизайн костюмов - "Wicked: Чародейка".

Лучший грим и прически - "Субстанция".

Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая".

Лучший монтаж - "Анора".

Лучший звук - "Дюна: Часть вторая".

Лучший оригинальный саундтрек - Дэниэл Блумберг ("Бруталист").

Лучшая песня - El Mal ("Эмилия Перес").

Напомним, полный список номинантов на получение премии престижной премии "Оскар" в 2025 году появился в конце января. О фаворитах и потенциальных рекордсменах писала Русская служба Би-би-си.

Мы также писали, что номинантом на "Оскар" в числе прочих стал российский актер Юра Борисов - за роль второго плана в фильме "Анора". Всего, по данным СМИ, у Борисова насчитывается около 30 номинаций за участие в драме об эротической танцовщице с русскими корнями в Нью-Йорке, где он снялся вместе с Марком Эйдельштейном.

Отметим, что в состав вручающей премии Академии кинематографических искусств и наук США входят более 10 500 деятелей и лидеров мировой киноиндустрии, а также знаменитый музей, коллекция фильмов и всемирно известные награды за достижения в области кинематографа.