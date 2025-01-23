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Российского актера Юру Борисова номинировали на "Оскар"

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Юрий Борисов
Юрий Борисов. Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Сегодня, 23 января, российского актера Юру Борисова номинировали на получение престижной премии "Оскар" за роль в фильме "Анора", передает NUR.KZ.

Российского актера Юру Борисова номинировали на получение престижной премии "Оскар" за роль в фильме "Анора".

Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Юру Борисова номинировали на "Оскар". Фото: 97th Oscars Nominations Announcement

Добавим, РИА Новости также сообщают, что российский актер Юра Борисов вошел в шорт-лист номинантов кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA - в категории "Лучший актер второго плана" за исполнение роли в фильме "Анора".

РБК пишут, что ранее Борисова также выдвинули на премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора", однако награду в номинации забрал американский актер Киран Калкин.

При этом у Борисова насчитывается около 30 номинаций за участие в драме об эротической танцовщице с русскими корнями в Нью-Йорке, где он снялся вместе с Марком Эйдельштейном.

По данным издания, Юре Борисову 32 года, в кино он работает уже более десяти лет. С актрисой Анной Шевчук у него сразу несколько совместных проектов: две дочери и один общий короткометражный фильм "Прости меня, Аня", снятый с благотворительной целью.

Всего же фильмография Борисова насчитывает около 70 проектов, принесших ему восемь различных кинонаград. А еще он несколько лет работал в театре ("Сатирикон", "Малый театр", театральный центр "На Страстном"). В 2021-м Борисов представил по две картины на главных кинофестивалях мира - на старейшем смотре в Венеции и в Каннах, куда вернулся уже в этом году с триумфальной "Анорой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2214605-rossiyskogo-aktera-yuriya-borisova-nominirovali-na-oskar/

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