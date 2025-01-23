Объявлены все номинанты на "Оскар" 2025 года
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Сегодня, 23 января, на сайте престижной премии "Оскар" появился полный список номинантов на получение премии в 2025 году, передает NUR.KZ.
Сегодня, 23 января, на сайте престижной премии "Оскар" появился полный список номинантов на получение премии в 2025 году.
Номинация "Актер в главной роли"
- Эдриан Броуди ("Бруталист")
- Тимоти Шаламе ("Полная неизвестность")
- Колман Доминго ("Пой, пой")
- Рэйф Файнс ("Конклав")
- Себастьян Стэн ("Ученик")
Номинация "Актер второго плана"
- Юра Борисов ("Анора")
- Киран Калкин ("Настоящая боль")
- Эдвард Нортон ("Полная неизвестность")
- Гай Пирс ("Бруталист")
- Джереми Стронг ("Ученик")
Номинация "Актриса в главной роли"
- Синтия Эриво ("Злой")
- Карла София Гаскон ("Эмилия Перес")
- Майки Мэдисон ("Анора")
- Деми Мур ("Вещество")
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
Номинация "Актриса второго плана"
- Моника Барбаро ("Полная неизвестность")
- Ариана Гранде ("Злой")
- Фелисити Джонс ("Бруталист")
- Изабелла Росселлини ("Конклав")
- Зои Салданья ("Эмилия Перес")
Номинация "Лучший фильм"
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Боб Дилан: Никому не известный»
- "Конклав"
- "Дюна 2"
- "Эмилия Перес"
- "Я все еще здесь"
- "Мальчишки из "Никеля"
- "Субстанция"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Номинация "Лучший режиссер"
- Шон Бэйкер — "Анора"
- Брэйди Корбет — "Бруталист"
- Джеймс Мэнголд — "Боб Дилан: Никому не известный"
- Жак Одиар — "Эмилия Перес"
- Корали Фаржа — "Cубстанция"
Номинация "Лучший оригинальный сценарий"
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "5 сентября"
- "Субстанция"
Номинация "Лучший адаптированный сценарий"
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Мальчишки из "Никеля"
- "Синг-Синг"
Номинация "Лучшие визуальные эффекты"
- "Чужой: Ромул"
- "Быть лучше: История Робби Уильямса"
- "Дюна 2"
- "Планета обезьян: Новое царство"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Номинация "Лучший звук"
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Дюна 2"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Дикий робот"
Номинация "Лучший короткометражный фильм"
- "Залог"
- "Ануя"
- "Я не робот"
- "Последний рейнджер"
- "Человек, который не мог молчать"
Номинация "Лучший дизайн"
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Дюна 2"
- "Носферату"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Номинация "Лучший дизайн костюмов"
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Гладиатор 2"
- "Носферату"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Номинация "Лучшая оригинальная песня"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Дикий робот"
Номинация "Лучший саундтрек"
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- "Дикий робот"
Номинация "Лучший грим и прически"
- "Другой человек"
- "Эмилия Перес"
- "Носферату"
- "Субстанция"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Номинация "Лучший фильм на иностранном языке"
- "Я все еще здесь" — Бразилия
- "Девушка с иглой" — Дания
- "Эмилия Перес" — Франция
- "Семя священного инжира" — Германия
- "Поток" — Латвия
Номинация "Лучший монтаж"
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Номинация "Лучший документальный фильм"
- "Дневники черного ящика"
- "Нет другой земли"
- "Фарфоровая война"
- "Cаундтрек к государственному перевороту"
- "Cахарный тростник"
Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм"
- "Смерть по номерам"
- "Я готов, начальник"
- "Несчастный случай"
- "Инструменты бьющегося сердца"
- "Единственная девушка в оркестре"
Номинация "Лучшая операторская работа"
- "Бруталист"
- "Дюна 2"
- "Эмилия Перес"
- "Мария"
- "Носферату"
Номинация "Лучший мультфильм"
- "Поток"
- "Головоломка 2"
- "Мемуары улитки"
- "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
- "Дикий робот"
Номинация "Лучший короткометражный мультфильм"
- "Красивые мужчины"
- "В тени Кипариса"
- "Волшебные конфеты"
- "Путешествие к чуду"
- "Фу!"
Добавим, 97-я церемония вручения престижной премии "Оскар" состоится в воскресенье 2 марта в Лос-Анджелесе.
Отметим, мы уже писали, что номинантом на "Оскар" в числе прочих стал российский актер Юра Борисов - за роль второго плана в фильме "Анора". Всего, по данным СМИ, у Борисова насчитывается около 30 номинаций за участие в драме об эротической танцовщице с русскими корнями в Нью-Йорке, где он снялся вместе с Марком Эйдельштейном.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2214608-obyavleny-vse-nominanty-na-oskar-2025-goda/