Объявлены все номинанты на "Оскар" 2025 года

Сегодня, 23 января, на сайте престижной премии "Оскар" появился полный список номинантов на получение премии в 2025 году, передает NUR.KZ.

Сегодня, 23 января, на сайте престижной премии "Оскар" появился полный список номинантов на получение премии в 2025 году.

Номинация "Актер в главной роли"

Эдриан Броуди ("Бруталист")

Тимоти Шаламе ("Полная неизвестность")

Колман Доминго ("Пой, пой")

Рэйф Файнс ("Конклав")

Себастьян Стэн ("Ученик")

Номинация "Актер второго плана"

Юра Борисов ("Анора")

Киран Калкин ("Настоящая боль")

Эдвард Нортон ("Полная неизвестность")

Гай Пирс ("Бруталист")

Джереми Стронг ("Ученик")

Номинация "Актриса в главной роли"

Синтия Эриво ("Злой")

Карла София Гаскон ("Эмилия Перес")

Майки Мэдисон ("Анора")

Деми Мур ("Вещество")

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Номинация "Актриса второго плана"

Моника Барбаро ("Полная неизвестность")

Ариана Гранде ("Злой")

Фелисити Джонс ("Бруталист")

Изабелла Росселлини ("Конклав")

Зои Салданья ("Эмилия Перес")

Номинация "Лучший фильм"

"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Никому не известный»

"Конклав"

"Дюна 2"

"Эмилия Перес"

"Я все еще здесь"

"Мальчишки из "Никеля"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Номинация "Лучший режиссер"

Шон Бэйкер — "Анора"

Брэйди Корбет — "Бруталист"

Джеймс Мэнголд — "Боб Дилан: Никому не известный"

Жак Одиар — "Эмилия Перес"

Корали Фаржа — "Cубстанция"

Номинация "Лучший оригинальный сценарий"

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"5 сентября"

"Субстанция"

Номинация "Лучший адаптированный сценарий"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля"

"Синг-Синг"

Номинация "Лучшие визуальные эффекты"

"Чужой: Ромул"

"Быть лучше: История Робби Уильямса"

"Дюна 2"

"Планета обезьян: Новое царство"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Номинация "Лучший звук"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Дюна 2"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Номинация "Лучший короткометражный фильм"

"Залог"

"Ануя"

"Я не робот"

"Последний рейнджер"

"Человек, который не мог молчать"

Номинация "Лучший дизайн"

"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна 2"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Номинация "Лучший дизайн костюмов"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Гладиатор 2"

"Носферату"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Номинация "Лучшая оригинальная песня"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Номинация "Лучший саундтрек"

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Номинация "Лучший грим и прически"

"Другой человек"

"Эмилия Перес"

"Носферату"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке"

"Я все еще здесь" — Бразилия

"Девушка с иглой" — Дания

"Эмилия Перес" — Франция

"Семя священного инжира" — Германия

"Поток" — Латвия

Номинация "Лучший монтаж"

"Анора"

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Номинация "Лучший документальный фильм"

"Дневники черного ящика"

"Нет другой земли"

"Фарфоровая война"

"Cаундтрек к государственному перевороту"

"Cахарный тростник"

Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм"

"Смерть по номерам"

"Я готов, начальник"

"Несчастный случай"

"Инструменты бьющегося сердца"

"Единственная девушка в оркестре"

Номинация "Лучшая операторская работа"

"Бруталист"

"Дюна 2"

"Эмилия Перес"

"Мария"

"Носферату"

Номинация "Лучший мультфильм"

"Поток"

"Головоломка 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

"Дикий робот"

Номинация "Лучший короткометражный мультфильм"

"Красивые мужчины"

"В тени Кипариса"

"Волшебные конфеты"

"Путешествие к чуду"

"Фу!"

Добавим, 97-я церемония вручения престижной премии "Оскар" состоится в воскресенье 2 марта в Лос-Анджелесе.

Отметим, мы уже писали, что номинантом на "Оскар" в числе прочих стал российский актер Юра Борисов - за роль второго плана в фильме "Анора". Всего, по данным СМИ, у Борисова насчитывается около 30 номинаций за участие в драме об эротической танцовщице с русскими корнями в Нью-Йорке, где он снялся вместе с Марком Эйдельштейном.