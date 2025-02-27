"Оскар-2025": фавориты и потенциальные рекордсмены

Это был еще один насыщенный событиями год для Голливуда: Дэдпул сразился с Росомахой, Блейк Лайвли и Джастин Бальдони подали иски друг против друга, фильм «Головоломка 2» (Inside Out 2) побил кассовые рекорды, а вот сиквел «Джокера» провалился в прокате.

Это перевод материала, опубликованного на сайте BBC News

В то же время гонка за статуэтками «Оскара» проходила на довольно мрачном фоне масштабных лесных пожаров, опустошивших окрестности Лос-Анджелеса и уничтоживших тысячи домов.

Сезон номинаций принес и скандалы. Использование искусственного интеллекта в «Бруталисте» и рассказ актрисы Майки Мэдисон о съемках интимных сцен в «Аноре» показались просто бурей в стакане воды, когда вокруг одного из фаворитов гонки — фильма «Эмилия Перес» — разразился скандал из-за старых твитов Карлы Софии Гаскон.

В преддверии вручения премии Американской киноакадемии в это воскресенье мы собрали 17 трендов, вероятных рекордов и необычных фактов, относящихся к номинантам этого года.

1. Впервые более чем за 50 лет среди претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» есть сразу два мюзикла.

«Злая» и «Эмилия Перес» — первая пара мюзиклов, одновременно номинированных на премию в главной категории после «Смешной девчонки» и «Оливера» в 1969 году.

То, что в списке претендентов на главный приз Американской киноакадемии стало больше мюзиклов, отчасти можно объяснить тем, что список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» был расширен до 10 позиций — и попасть в него стало в два раза проще.

Зои Салдана и Селена Гомес, актрисы мюзикла "Эмилия Перес". Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

2. У Эдриена Броуди уже есть один рекорд «Оскара», и у него есть возможность побить еще один.

В 2002 году он стал самым молодым победителем за всю историю «Оскара» в номинации «Лучший актер» за свою роль в фильме «Пианист» — ему тогда было 29 лет. До сих пор этот рекорд не побит.

После этого Броуди ни разу не номинировался на «Оскар». Если он снова победит, то станет первым артистом, который с двумя номинациями был дважды же признан «Лучшим актером».

В истории «Оскара» на данный момент только семь актеров становились победителями каждый раз, когда были номинированы на «Оскар». Это Вивьен Ли, Хилари Суэнк, Кевин Спейси, Луиза Райнер, Кристоф Вальц, Хелен Хейс и Махершала Али. Броуди может стать восьмым в этом списке.

3. Но у Броуди есть серьезный конкурент. Это Тимоти Шаламе — звезда «Дюны» и «Вонки».

Сыгравший Боба Дилана в байопике Джеймса Мэнголда «Боб Дилан: Никому не известный», 29-летний Тимоти Шаламе может не только прервать серию побед Броуди, но и побить его рекорд и стать самым молодым актером, получившим «Оскар» в номинации «Лучший актер».

Тимоти Шаламе и Эдриен Броуди. Фото: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

4. Мюзикл «Эмилия Перес», вышедший на Netflix, может последовать сомнительному примеру других фильмов, созданных для показа на стриминговых платформах.

У фильма может быть много номинаций, но мюзикл на испанском языке может разделить участь других фильмов, вышедших на стриминговых платформах, которые хоть и активно номинировались, однако не добились значительных успехов. Так было с фильмами:

«Ирландец» (Netflix): 10 номинаций, ноль «Оскаров»

«Манк» (Netflix): 10 номинаций, два «Оскара»

«Власть пса» (Netflix): 12 номинаций, один «Оскар»

«Убийцы цветочной луны» (Apple): 10 номинаций, ноль «Оскаров»

«Эмилия Перес» является фаворитом в нескольких категориях, но вряд ли ему удастся одержать большую победу.

Только один фильм, созданный для стриминговой платформы, получил статуэтку в категории «Лучший фильм». Это «CODA: Ребенок глухих родителей» (Apple) Шан Хейдер, у которого, впрочем, было всего три номинации на «Оскар».

Киран Калкин и Джереми Стронг. Фото: Emma McIntyre/Getty Images for WarnerMedia

5. Две звезды «Наследников» находятся в невыгодном положении.

Киран Калкин и Джереми Стронг номинированы на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана за роли в фильмах „Настоящая боль" и „Ученик" соответственно.

Но оба актера — единственные в этой категории, кто претендует на премию за роли в лентах, не номинированных на „Лучший фильм".

Тем не менее, отсутствие „Настоящей боли" в основной номинации не должно помешать Калкину одержать победу.

Последний раз в похожей ситуации победу одержал в 2012 году Кристофер Пламмер: тогда картина „Начинающие", в которой он сыграл, не была номинирована в категории „Лучший фильм".

Все актеры в категории „Лучший актер второго плана" в этом году впервые номинированы на „Оскар", за исключением Эдварда Нортона, который номинировался трижды.

6. «Субстанция» — первый боди-хоррор, номинированный в категории «Лучший фильм», за всю историю «Оскара» — и седьмой фильм ужасов в общем списке номинантов.

Остальные шесть — «Изгоняющий дьявола», «Прочь», «Молчание ягнят», «Челюсти», «Шестое чувство» и «Черный лебедь».

«Субстанция» — один из фаворитов в категории «Лучший грим и прически». Победитель в этой категории часто совпадает с победителями в актерских номинациях.

Это может сыграть на руку Деми Мур в напряженной гонке за звание лучшей актрисы.

Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

7. Изабелла Росселлини номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» — за роль в «Конклаве», где в кадре она появляется всего на восемь минут. Но это не самая короткая роль в истории «Оскара».

Беатрис Стрейт в 1977 году победила в этой же категории, получив «Оскар» за свою роль в фильме «Телесеть». В кадре она находится всего 5 минут и 2 секунды.

Джуди Денч получила статуэтку за игру во «Влюбленном Шекспире», в кадре она была 5 минут и 52 секунды.

Самой короткой ролью из всех номинировавшихся в этой категории считается игра Гермионы Бэддели в фильме 1959 года «Комната наверху» (2 минуты 19 секунд).

А вот фильм «Бруталист» (3 часа 35 минут) может стать четвертым по продолжительности победителем в номинации «Лучший фильм».

Впереди него — «Унесенные ветром» (3 часа 58 минут), «Лоуренс Аравийский» и «Бен-Гур».

Колман Доминго. Фото: Amy Sussman/Getty Images

8. Звезда «Синг-Синг» Колман Доминго номинирован на премию «Оскар» как лучший актер всего через год после номинации в той же категории за фильм «Растин».

Несомненно, это большое достижение. Но ему еще далеко до Бетт Дэйвис и Грир Гарсон, которые были номинированы на «Оскар» по пять раз подряд в 1930-1940-х годах.

Аль Пачино, Элизабет Тейлор, Марлон Брандо, Телма Риттер и Дженнифер Джонс были номинированы по четыре раза подряд. Три раза подряд номинировались Брэдли Купер, Рене Зеллвегер, Рассел Кроу, Гленн Клоуз, Джейн Фонда, Мерил Стрип, Джек Николсон, Уильям Хёрт, Ричард Бёртон, Дебора Керр, Грегори Пек, Ингрид Бергман, Гэри Купер и Спенсер Трейси.

9. Впервые с 1977 года все пять претенденток на «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» сыграли роли в фильмах, которые представлены в главной категории — «Лучший фильм».

То, что такие совпадения наблюдаются нечасто, объяснялось раньше тем, что Академия реже присуждает главную премию фильмам, ориентированным на женщин.

Однако в последние годы тенденция изменилась, и фильмы с женщинами в главных ролях, такие как «Земля кочевников», «CODA», «Всё везде и сразу», начали чаще получать признание академиков.

10. До номинации Себастьяна Стэна за «Ученика» семь актеров были номинированы на «Оскар» за роли, в которых они играли президентов США.

Фрэнк Ланджелла номинировался за роль Ричарда Никсона, а Дэниел Дэй-Льюис и Рэймонд Мэсси были номинированы за роль Авраама Линкольна.

Сэм Рокуэлл — за роль Джорджа Буша-младшего, Александр Нокс — за роль Вудро Вильсона, а Джеймс Уитмор — за роль Гарри Трумэна.

А Энтони Хопкинсу удалось номинироваться дважды за роль двух разных президентов в разных фильмах — за роль Никсона и роль Джона Куинси Адамса.

Себастьян Стэн, однако, играет молодого Трампа, когда тот был строительным магнатом, а не во время пребывания на посту президента США. Но его также можно включить в этот эксклюзивный «президентский» клуб актеров.

Себастьян Стэн. Фото: John Nacion/Getty Images

11. Байопик «Быть лучше: история Робби Уильямса» номинирован на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. В то же время этот фильм связан с двумя другими лентами, претендующими на «Оскар» в разных номинациях.

Композиция Уильямса Swing Supreme звучит в ключевой сцене «Эмилии Перес». В то же время бывшие коллеги Робби Уильямса по группе Take That появляются в начале фильма «Анора», когда героиня находится в ночном клубе и там играет ремикс на песню Greatest Day.

Эта композиция стала столь заметной в фильме, что участники Take That исполнили Greatest Day во время церемонии вручения наград премии BAFTA в этом году.

Шон Бейкер и Майки Мэдисон. Фото: Frazer Harrison/Getty Images

12. Рэйф Файнс, номинированный в категории «Лучшая мужская роль», может стать хорошим предзнаменованием для фильма «Конклав», который есть в числе претендентов на главный приз киноакадемии.

Последние два раза, когда британские звезды были номинированы в категории «Лучшая мужская роль», фильмы, в которых они играли, также становились победителями в номинации «Лучший фильм». Так было со «Списком Шиндлера» и «Английским пациентом».

Если победит «Конклав», Файнс станет рекордсменом по числу ролей в фильмах, получивших главный приз киноакадемии.

Тем не менее, отсутствие Эдварда Бергера среди номинантов на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» значительно снижает шансы фильма «Конклав» на получение главной награды.

Лишь шесть фильмов за всю историю «Оскара» становились победителями в главной номинации при отсутствии режиссера картины в числе номинантов в категории «Лучший режиссер».

В то же время три из этих шести фильмов оказались в числе победителей за последние 12 лет. Это фильмы «Операция „Арго"», «CODA: Ребёнок глухих родителей» и «Зелёная книга». Этот факт может говорить о том, что отсутствие режиссера в соответствующей номинации сейчас является меньшим препятствием, чем реньше.

Почему Бергер не был номинирован? Вероятно, роль сыграло то, что он не был соавтором сценария своего фильма, тогда как все пять претендентов на получение статуэтки за лучшую режиссуру писали сценарий. Сценарий для «Конклава» написал британский сценарист Питер Строхан.

13. Дайан Уоррен очень хочет победить.

Для Дайан Уоррен это уже 16 номинация в категории «Лучшая песня». В этом году она номинирована за композицию The Journey для фильма «Батальон 6888».

Несмотря на внушительное число номинаций, Уоррен еще ни разу не удалось победить. С учетом того, что из «Эмилии Перес» представлены сразу две композиции в этой категории, и они перетягивают голоса друг от друга, может быть такое, что Уоррен наконец-то получит статуэтку?

Она определенно на это надеется. Когда в одном из посвященных фильму аккаунтов в соцсети X подписчиков спросили: «Кто из победителей премии сделает вас самым счастливым?», Уоррен блестяще ответила: «Я!»

14. Фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада» предстоит нелегкая борьба за главный приз, поскольку картины нет в числе претендентов на статуэтку в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

Фильм номинирован в нескольких «технических» номинациях. Также среди номинантов в категории «Лучшая женская роль» есть Синтия Эриво, а Ариана Гранде претендует на получение статуэтки в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Но ни Эриво, ни Гранде не являются фаворитками в своих номинациях.

Последним фильмом, получившим награду за лучшую картину без победы в режиссерской, сценарной или актерской номинации, была «Ребекка» в 1942 году.

Синтия Эриво и Ариана Гранде. Фото: VALERIE MACON/AFP via Getty Images

15. Две номинантки буквально идут по стопам своих матерей.

Фернанда Торрес, сыгравшая в фильме «Я всё ещё здесь», номинирована в категории «Лучшая женская роль». Ее мама Фернанда Монтенегру в 1999 году стала первой бразильской актрисой, номинировавшейся на «Оскар» в этой же категории (фильм «Центральный вокзал»).

Звезда «Конклава» Изабелла Росселлини претендует на получение «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Ее мама — знаменитая актриса Ингрид Бергман — номинировалась на «Оскар» пять раз и получила две статуэтки.

16. Режиссер «Аноры» Шон Бейкер может стать первым человеком, который получит четыре «Оскара» за один фильм.

Шон Бейкер, который был вовлечен в разные аспекты работы над лентой, может получить статуэтки за лучшую картину, лучший монтаж, режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Пока никто не может похвастаться такой коллекцией наград за один фильм.

Уолт Дисней в 1953 году получил четыре «Оскара», но за четыре разных фильма.

К такому рекорду в 2020 году был близок южнокорейский режиссер Пон Чжун-Хо с фильмом «Паразиты», однако из-за того что «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» технически присуждается стране, а не непосредственно его создателям, то режиссеру лично досталось тогда только три статуэтки.

17. У кота в мультфильме «Поток» (Flow) все же есть имя.

Эта восхитительная картина о пережившем потоп коте — темная лошадка в категории анимационных фильмов. Фильм обошел лидеров кассовых сборов — «Головоломку 2» и «Дикого робота» — и получил «Золотой глобус».

«Когда мы работали над фильмом, у кота не было имени. Мы просто называли его котом», — писал недавно в инстаграме латвийский режиссер картины Гинтс Зилбалодис.

«Я слышал от многих людей, что они думают, что его зовут Флоу. Люди даже назвали своих котов Флоу! Так что я думаю, что мы можем назвать кота Флоу», — добавил он.

Стивен Макинтош

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