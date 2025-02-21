Глава Антикора встретился с Димашем Кудайбергеном

Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали встретился с народным артистом Казахстана Димашем Кудайбергеном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи председатель Агентства ознакомил гостя с принимаемыми мерами по профилактике коррупции, современными методами, направленными на повышение прозрачности и укрепление принципов законности, а также с ключевыми направлениями работы Агентства, способствующими формированию антикоррупционной культуры в стране.

Жумагали отметил, что искусство играет значительную роль в формировании антикоррупционной культуры в обществе, воспитании честности и справедливости, влияя на мировоззрение людей и укрепляя принципы добропорядочности.

В свою очередь Димаш Кудайберген выразил поддержку проводимой работе и приверженность в деле противодействия коррупции во благо нашего будущего.

Стороны обсудили перспективы совместных проектов.

В завершение встречи глава Антикора выразил Димашу особую благодарность за вклад в развитие культуры нашей страны, а также пожелал ему больших успехов и удачи в дальнейшей творческой деятельности.

Напомним, 20 февраля известный исполнитель Димаш Кудайберген неожиданно появился в здании казахстанского сената. В пресс-службе сената нам сообщили, что не владеют информацией о том, в рамках какого мероприятия исполнитель посетил госорган.