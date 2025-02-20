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Димаш Кудайберген неожиданно появился в здании сената

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Димаш Кудайберген в сенате
Димаш Кудайберген в сенате. Фото: NUR.KZ

Сегодня, 20 февраля, отечественный исполнитель, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген неожиданно появился в здании сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 20 февраля, известный исполнитель Димаш Кудайберген неожиданно появился в здании казахстанского сената.

В пресс-службе сената нам сообщили, что не владеют информацией о том, в рамках какого мероприятия исполнитель посетил госорган.

Напомним, два дня назад народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, вернувшийся домой из-за рубежа, показал фанатам в соцсети фото из Астаны. "Давно меня не было дома. Привет из Астаны. Братья передают вам привет", - написал он.

Мы также писали, что мировые звезды Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Степан Хаузер и Димаш Кудайберген в рамках проекта Virtuosos совместно записали песню My Way.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2222448-dimash-kudaybergen-neozhidanno-poyavilsya-v-zdanii-senata/