"Давно меня не было дома": Димаш Кудайберген показал фото из Астаны

Отечественный исполнитель, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, вернувшийся домой из-за рубежа, показал фанатам в соцсети фото из Астаны, передает NUR.KZ.

Недавно казахстанский певец выступил с мировыми звездами в Венгрии - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Степан Хаузер и Димаш Кудайберген в рамках проекта Virtuosos совместно записали песню My Way.

Отечественный артист сообщил о возращении домой. Он разместил фото из Астаны в своем блоге.

"Давно меня не было дома. Привет из Астаны. Братья передают вам привет", - написал он, запечатлевшись с членами своей команды Олжасом Курманбеком и Ерланом Бекчуриным в музыкальной студии.

"Привет всей команде, спасибо за весточку", "Уверен, что создаете новую магию", "Похоже, плодотворно трудитесь", "Как я люблю, когда ты дома! Вы такие классные. Привет, любим всех троих", - написали фанаты.

На днях Димаш Кудайберген показал свое новое увлечение.