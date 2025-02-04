Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Неповторимый квартет: Димаш Кудайберген выступил с мировыми звездами в Венгрии

Опубликовано:

Степан Хаузер, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Димаш Кудайберген
Степан Хаузер, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Димаш Кудайберген. Фото: dimashnews.com

Мировые звезды Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Степан Хаузер и Димаш Кудайберген в рамках проекта Virtuosos совместно записали песню My Way, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

My Way - одна из самых популярных песен 20-го века. Ее исполняли легендарный Фрэнк Синатра, а также Элвис Пресли, Мирей Матье, Том Джонс и Муслим Магомаев.

Песня по сей день считается гимном человека, проходящего свой, не лишенный трудностей, но неповторимый путь.

Как отмечает Dimashnews.com, знаменитые оперные певцы современности - Хосе Каррерас и Пласидо Доминго - выступили в Венгрии вместе с молодыми, но снискавшими широкую популярность артистами Степаном Хаузером и Димашем Кудайбергеном.

Выступление уникального квартета телезрители смогут увидеть в эфире телеканала Duna TV весной, эпизоды шоу будут транслироваться с 25-го апреля.

Отметим, что на площадке шоу Virtuosos прозвучит также дуэт Степана Хаузера и Димаша Кудайбергена.

Артисты представят песню композитора Игоря Крутого в новой инструментальной обработке - звуки виолончели сольются с чарующим голосом казахского кобыза.

Отметим, что Димаш и Степан уже радовали фанатов исполнением композиции S.O.S. А с Пласидо Доминго казахстанский певец исполнил дуэт Надира и Зурги из оперы Жоржа Бизе "Искатели жемчуга".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2217756-nepovtorimyy-kvartet-dimash-kudaybergen-vystupil-s-mirovymi-zvezdami-v-vengrii/