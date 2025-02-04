Неповторимый квартет: Димаш Кудайберген выступил с мировыми звездами в Венгрии

Мировые звезды Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Степан Хаузер и Димаш Кудайберген в рамках проекта Virtuosos совместно записали песню My Way, передает NUR.KZ со ссылкой на DimashNews.

My Way - одна из самых популярных песен 20-го века. Ее исполняли легендарный Фрэнк Синатра, а также Элвис Пресли, Мирей Матье, Том Джонс и Муслим Магомаев.

Песня по сей день считается гимном человека, проходящего свой, не лишенный трудностей, но неповторимый путь.

Как отмечает Dimashnews.com, знаменитые оперные певцы современности - Хосе Каррерас и Пласидо Доминго - выступили в Венгрии вместе с молодыми, но снискавшими широкую популярность артистами Степаном Хаузером и Димашем Кудайбергеном.

Выступление уникального квартета телезрители смогут увидеть в эфире телеканала Duna TV весной, эпизоды шоу будут транслироваться с 25-го апреля.

Отметим, что на площадке шоу Virtuosos прозвучит также дуэт Степана Хаузера и Димаша Кудайбергена.

Артисты представят песню композитора Игоря Крутого в новой инструментальной обработке - звуки виолончели сольются с чарующим голосом казахского кобыза.

Отметим, что Димаш и Степан уже радовали фанатов исполнением композиции S.O.S. А с Пласидо Доминго казахстанский певец исполнил дуэт Надира и Зурги из оперы Жоржа Бизе "Искатели жемчуга".