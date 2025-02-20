Глюкоза анонсировала премьеру песни и удивила поклонников неожиданной сменой имиджа

38-летняя российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась в новом имидже и представила новую песню, передает NUR.KZ.

Глюкоза разместила видео в Instagram с анонсом новой песни. На кадрах она запечатлелась в непривычном образе.

"Frost 21.02", - отметила она.

Удивленные поклонники разделились на два лагеря - одним понравились изменения в имидже певицы, другие это не одобрили.

"Ладно я пережила как-то Бритни Спирс, но это...", "Не верю, что я вижу это. Наташа красивая, элегантная, а тут это. Чем дальше, тем хуже", "Что-то Линду напомнило. Фигура огонь", "Что-то пошло не так в творчестве, стало жутко смотреть на нее", "Звучание завораживает", "То ли радоваться за нее, то ли сочувствовать, даже не знаю", - пишут в Сети.

Мы также писали, что Фадеев решил через суд лишить Глюкозу псевдонима и хитов после скандала в Красноярске. Артистка объяснила свое поведение на концерте.

Позже задержанную в аэропорту Москвы Глюкозу оштрафовали из-за употребления наркотиков.