Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Предательство выбило меня окончательно": Глюкоза объяснила свое поведение на концерте в Красноярске

Опубликовано:

Глюкоза
Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Глюкоза прервала молчание после скандального концерта в Красноярске - она рассказала о личных переживаниях. Ранее певицу обвинили в выступлении в "измененном сознании", передает NUR.KZ.

Напомним, в минувшую субботу Глюкоза выступила на праздновании Дня металлурга в российском городе Красноярске, однако пришедшие на концерт пожаловались на странное поведение певицы. По их словам, она произносила в микрофон строчки с матом, трогала себя за интимные места и с трудом пела.

После этого ее экс-продюсер и автор главных хитов Максим Фадеев заявил, что готовит иск в суд и намерен отобрать у Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя Глюкозы - прим. ред.) псевдоним и право на исполнение написанных им песен.

Глюкоза решила объясниться перед публикой и попросить прощения за произошедшее. Последний месяц она назвала "сложнейшим".

"Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера. Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться", - написала Глюкоза в Instagram, опубликовав фотографии с покойной бабушкой.

Глюкоза также призналась, что у нее пропал сон, и ей пришлось обратиться к врачу.

"Панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства, снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня", - объяснила артистка.

Чистякова-Ионова попросила прощения у поклонников за произошедшее.

"Мне очень жаль, что расстроила вас. Хотя, были те, кому концерт понравился. Спасибо за эту теплую встречу. Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня - вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас. Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии.

Рядом со мной находится моя семья и друзья, уверена, что с их помощью и поддержкой своих зрителей смогу пройти это непростое время. Спасибо тем, кто написал и поддержал. Берегите, пожалуйста, своих близких, возможно, именно сейчас им нужна ваша поддержка", - заключила Глюкоза.

Слова поддержки исполнительнице хитов "Невеста" и "Снег идет" выразили Ксения Собчак, Яна Рудковская, Мария Кожевникова и другие коллеги и поклонники.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2138247-predatelstvo-vybilo-menya-okonchatelno-glyukoza-obyasnila-svoe-povedenie-na-koncerte-v-krasnoyarske/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie