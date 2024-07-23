"Предательство выбило меня окончательно": Глюкоза объяснила свое поведение на концерте в Красноярске

Глюкоза прервала молчание после скандального концерта в Красноярске - она рассказала о личных переживаниях. Ранее певицу обвинили в выступлении в "измененном сознании", передает NUR.KZ.

Напомним, в минувшую субботу Глюкоза выступила на праздновании Дня металлурга в российском городе Красноярске, однако пришедшие на концерт пожаловались на странное поведение певицы. По их словам, она произносила в микрофон строчки с матом, трогала себя за интимные места и с трудом пела.

После этого ее экс-продюсер и автор главных хитов Максим Фадеев заявил, что готовит иск в суд и намерен отобрать у Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя Глюкозы - прим. ред.) псевдоним и право на исполнение написанных им песен.

Глюкоза решила объясниться перед публикой и попросить прощения за произошедшее. Последний месяц она назвала "сложнейшим".

"Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера. Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крестным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно. Я поняла, что самостоятельно мне не справиться", - написала Глюкоза в Instagram, опубликовав фотографии с покойной бабушкой.

Глюкоза также призналась, что у нее пропал сон, и ей пришлось обратиться к врачу.

"Панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства, снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня", - объяснила артистка.

Чистякова-Ионова попросила прощения у поклонников за произошедшее.

"Мне очень жаль, что расстроила вас. Хотя, были те, кому концерт понравился. Спасибо за эту теплую встречу. Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня - вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас. Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии.

Рядом со мной находится моя семья и друзья, уверена, что с их помощью и поддержкой своих зрителей смогу пройти это непростое время. Спасибо тем, кто написал и поддержал. Берегите, пожалуйста, своих близких, возможно, именно сейчас им нужна ваша поддержка", - заключила Глюкоза.

Слова поддержки исполнительнице хитов "Невеста" и "Снег идет" выразили Ксения Собчак, Яна Рудковская, Мария Кожевникова и другие коллеги и поклонники.