Задержанную в аэропорту Москвы Глюкозу оштрафовали из-за употребления наркотиков

38-летнюю российскую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Постановлением суда артистку признали виновной в употреблении наркотических или психотропных средств без назначения врача. С учетом наличия несовершеннолетних детей ее оштрафовали на 5 тысяч рублей (25 тысяч тенге - прим. ред).

"Протоколом об административном правонарушении установлено, что в зале аэропорта Шереметьево Наталья Чистякова-Ионова была выявлена сотрудником полиции, внешне по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения.

От медицинского освидетельствования она отказалась", - отмечено в релизе суда.

Мы также писали, что Глюкоза свое поведение на концерте в Красноярске - тогда певицу обвинили в выступлении в "измененном сознании".