Задержанную в аэропорту Москвы Глюкозу оштрафовали из-за употребления наркотиков
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38-летнюю российскую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Постановлением суда артистку признали виновной в употреблении наркотических или психотропных средств без назначения врача. С учетом наличия несовершеннолетних детей ее оштрафовали на 5 тысяч рублей (25 тысяч тенге - прим. ред).
"Протоколом об административном правонарушении установлено, что в зале аэропорта Шереметьево Наталья Чистякова-Ионова была выявлена сотрудником полиции, внешне по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения.
От медицинского освидетельствования она отказалась", - отмечено в релизе суда.
Мы также писали, что Глюкоза объяснила свое поведение на концерте в Красноярске - тогда певицу обвинили в выступлении в "измененном сознании".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2177271-zaderzhannuyu-v-aeroportu-moskvy-glyukozu-oshtrafovali-iz-za-upotrebleniya-narkotikov/