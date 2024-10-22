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Задержанную в аэропорту Москвы Глюкозу оштрафовали из-за употребления наркотиков

Опубликовано:

Глюкоза
Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

38-летнюю российскую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Постановлением суда артистку признали виновной в употреблении наркотических или психотропных средств без назначения врача. С учетом наличия несовершеннолетних детей ее оштрафовали на 5 тысяч рублей (25 тысяч тенге - прим. ред).

"Протоколом об административном правонарушении установлено, что в зале аэропорта Шереметьево Наталья Чистякова-Ионова была выявлена сотрудником полиции, внешне по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения.

От медицинского освидетельствования она отказалась", - отмечено в релизе суда.

Мы также писали, что Глюкоза объяснила свое поведение на концерте в Красноярске - тогда певицу обвинили в выступлении в "измененном сознании".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2177271-zaderzhannuyu-v-aeroportu-moskvy-glyukozu-oshtrafovali-iz-za-upotrebleniya-narkotikov/

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