"Это беспредел": Фадеев решил через суд лишить Глюкозу псевдонима и хитов после скандала в Красноярске
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Продюсер Максим Фадеев высказался по поводу скандального выступления Глюкозы на концерте в Красноярске - и фанаты, и организаторы заявили, что артистка была в "измененном сознании", передает NUR.KZ.
Как пишет красноярский портал NGS24, пришедшие на концерт жители города пожаловались на странное поведение Глюкозы. По их словам, артистка произносила в микрофон строчки с матом, трогала себя за интимные места и с трудом пела.
Фадеев в своем Telegram-канале прокомментировал скандальное выступление Глюкозы. Он заявил, что намерен через суд запретить Наталье Чистяковой-Ионовой (настоящее имя певицы - прим. ред.) использовать псевдоним и петь его песни.
"То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию, с этим кошмаром, который она устраивает - перформансы с почесыванием и всем остальным. Больше терпеть не хочется и нет сил, поэтому мы сейчас разрабатываем с юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку. Этот беспредел нужно прекращать", - заявил экс-продюсер Глюкозы.
Иск к певице также подготовили организаторы концерта. По информации портала NGS24, на Глюкозу подадут в суд за выступление в "измененном сознании". По их мнению, артистка "ненадлежащим образом" выполнила свои обязательства по контракту.
К слову, после скандала с участием Глюкозы в "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой Максим Фадеев перезапустил проект без участия Натальи Чистяковой-Ионовой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2137980-eto-bespredel-fadeev-reshil-cherez-sud-lishit-glyukozu-psevdonima-i-hitov-posle-skandala-v-krasnoyarske/