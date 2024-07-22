"Это беспредел": Фадеев решил через суд лишить Глюкозу псевдонима и хитов после скандала в Красноярске

Продюсер Максим Фадеев высказался по поводу скандального выступления Глюкозы на концерте в Красноярске - и фанаты, и организаторы заявили, что артистка была в "измененном сознании", передает NUR.KZ.

Как пишет красноярский портал NGS24, пришедшие на концерт жители города пожаловались на странное поведение Глюкозы. По их словам, артистка произносила в микрофон строчки с матом, трогала себя за интимные места и с трудом пела.

Фадеев в своем Telegram-канале прокомментировал скандальное выступление Глюкозы. Он заявил, что намерен через суд запретить Наталье Чистяковой-Ионовой (настоящее имя певицы - прим. ред.) использовать псевдоним и петь его песни.

"То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию, с этим кошмаром, который она устраивает - перформансы с почесыванием и всем остальным. Больше терпеть не хочется и нет сил, поэтому мы сейчас разрабатываем с юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку. Этот беспредел нужно прекращать", - заявил экс-продюсер Глюкозы.

Иск к певице также подготовили организаторы концерта. По информации портала NGS24, на Глюкозу подадут в суд за выступление в "измененном сознании". По их мнению, артистка "ненадлежащим образом" выполнила свои обязательства по контракту.

К слову, после скандала с участием Глюкозы в "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой Максим Фадеев перезапустил проект без участия Натальи Чистяковой-Ионовой.