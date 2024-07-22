Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это беспредел": Фадеев решил через суд лишить Глюкозу псевдонима и хитов после скандала в Красноярске

Опубликовано:

Максим Фадеев и Наталья Ионова
Максим Фадеев и Наталья Ионова. Фото: instagram @fadeevmaxim, @glukozamusic

Продюсер Максим Фадеев высказался по поводу скандального выступления Глюкозы на концерте в Красноярске - и фанаты, и организаторы заявили, что артистка была в "измененном сознании", передает NUR.KZ.

Как пишет красноярский портал NGS24, пришедшие на концерт жители города пожаловались на странное поведение Глюкозы. По их словам, артистка произносила в микрофон строчки с матом, трогала себя за интимные места и с трудом пела.

Фадеев в своем Telegram-канале прокомментировал скандальное выступление Глюкозы. Он заявил, что намерен через суд запретить Наталье Чистяковой-Ионовой (настоящее имя певицы - прим. ред.) использовать псевдоним и петь его песни.

"То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию, с этим кошмаром, который она устраивает - перформансы с почесыванием и всем остальным. Больше терпеть не хочется и нет сил, поэтому мы сейчас разрабатываем с юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку. Этот беспредел нужно прекращать", - заявил экс-продюсер Глюкозы.

Иск к певице также подготовили организаторы концерта. По информации портала NGS24, на Глюкозу подадут в суд за выступление в "измененном сознании". По их мнению, артистка "ненадлежащим образом" выполнила свои обязательства по контракту.

К слову, после скандала с участием Глюкозы в "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой Максим Фадеев перезапустил проект без участия Натальи Чистяковой-Ионовой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2137980-eto-bespredel-fadeev-reshil-cherez-sud-lishit-glyukozu-psevdonima-i-hitov-posle-skandala-v-krasnoyarske/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie