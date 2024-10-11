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Димаш Кудайберген выступит в Алматы в рамках международного турнира по теннису

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: RAMS Qazaqstan

Димаш Кудайберген выступит в Алматы 15 октября в рамках международного турнира по теннису среди мужчин профессионалов, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"С 13 по 20 октября в Алматы Арена пройдет первый в истории Almaty Open ATP 250 - международный турнир по теннису среди мужчин профессионалов.

Церемония открытия с выступлением Димаша Кудайбергена состоится 15 октября в 18:00 (выступление могут посетить только обладатели билетов вечерней сессии)", - говорится в сообщении Федерации в Instagram-аккаунте.

Ранее мы писали, что Димаш Кудайберген принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в Астане. Номер народного артиста Казахстана завершал первый эпизод торжественной церемонии. Димаш Кубайберген исполнил новую композицию "Киелі мекен" ("Священная земля").

Также сообщалось, что Димаш Кудайберген выступит в Астане с концертным шоу "Stranger" в рамках Всемирных игр кочевников 13 сентября. Говоря о предстоящем концерте, народный артист Казахстана подчеркнул, что он будет отличаться от других.

Так как билеты на первый концерт были быстро распроданы, Димаш Кудайберген сообщил, что даст второй сольный концерт в Астане, который пройдет 14 сентября.

13 сентября прошел концерт певца, где фанаты исполнителя убрали за собой мусор. Тогда же на концерте мы писали о случае, когда Димаш предостерег от падения со сцены оператора, а спасенный поблагодарил артиста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2172853-dimash-kudaybergen-vystupit-v-almaty-v-ramkah-mezhdunarodnogo-turnira-po-tennisu/

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