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"Горжусь тем, что я казах": Димаш Кудайберген рассказал, почему стал певцом

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген дал интервью порталу Euronews, в котором рассказал о причинах отказа работы в "Астана Опера", а также признался, кто сподвиг его на музыкальную карьеру, передает NUR.KZ.

Димаш рассказал, что ему поступало предложение работать в "Астана Опера", однако он был вынужден отказаться.

"Я помню, когда директор пригласил меня работать с ними. Но мне нравится петь во всех жанрах. Поэтому я хочу иметь выбор", - рассказал народный артист РК.

Также артист вспомнил свое выступление с Пласидо Доминго и признался, что именно он вдохновил его на пение.

"Я рассказал ему, что слушал его выступления на кассетах с 5 лет, и что именно из-за его концертов я стал певцом. Но, думаю, он привык это слышать", - сказал Димаш.

В заключение Кудайберген ответил, почему для него важно интегрировать казахскую культуру в свою музыку.

"Я горжусь тем, что я казах. Сейчас у меня большая миссия. Я стал международным певцом не для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы представить культуру нашей страны, нашу традиционную музыку для аудитории по всему миру", - заключил певец.

На своем концерте в Астане Димаш Кудайберген предостерег оператора от падения со сцены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2162482-gorzhus-tem-chto-ya-kazah-dimash-kudaybergen-rasskazal-pochemu-stal-pevcom/

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