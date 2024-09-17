"Горжусь тем, что я казах": Димаш Кудайберген рассказал, почему стал певцом

Димаш Кудайберген дал интервью порталу Euronews, в котором рассказал о причинах отказа работы в "Астана Опера", а также признался, кто сподвиг его на музыкальную карьеру, передает NUR.KZ.

Димаш рассказал, что ему поступало предложение работать в "Астана Опера", однако он был вынужден отказаться.

"Я помню, когда директор пригласил меня работать с ними. Но мне нравится петь во всех жанрах. Поэтому я хочу иметь выбор", - рассказал народный артист РК.

Также артист вспомнил свое выступление с Пласидо Доминго и признался, что именно он вдохновил его на пение.

"Я рассказал ему, что слушал его выступления на кассетах с 5 лет, и что именно из-за его концертов я стал певцом. Но, думаю, он привык это слышать", - сказал Димаш.

В заключение Кудайберген ответил, почему для него важно интегрировать казахскую культуру в свою музыку.

"Я горжусь тем, что я казах. Сейчас у меня большая миссия. Я стал международным певцом не для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы представить культуру нашей страны, нашу традиционную музыку для аудитории по всему миру", - заключил певец.

На своем концерте в Астане Димаш Кудайберген предостерег оператора от падения со сцены.