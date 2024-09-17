Димаш предостерег от падения со сцены оператора: спасенный поблагодарил артиста

Оператор, которого певец Димаш Кудайберген предостерег от падения со сцены время своего концерта, вышел на связь в соцсети и поблагодарил артиста, передает NUR.KZ.

13 и 14 сентября Димаш Кудайберген выступал с сольными концертами на стадионе "Астана Арена". В столицу Казахстана съехались его поклонники из разных стран.

В Сеть попало видео, на котором можно увидеть, как Димаш во время исполнения песни увидел оператора, который стоит на краю сцены и может упасть. Артист предостерег парня от падения, схватив его за руку и отведя от края сцены. Кадры тронули сердца пользователей Сети.

Оператор из нашумевшего видео вышел на связь в соцсети. Им оказался Нурасыл Бектурганов из Астаны.

"Да, я тот оператор, которого вы увидели на этом видео. Благодарю Димаша Кудайбергена за то, что, заметив, что я могу упасть, поспешил мне на помощь. Пусть Аллах всегда вам помогает. Ну, дорогие операторы, мобилографы, давайте будем предельно осторожны в работе", - написал он.

"Ничего себе у Димаша орлиный взор! Он как ангел спас этого парня от страшного несчастного случая", "Вау! Димаш всегда начеку и все видит. Благодаря своей бдительности и быстрой реакции он спас положение", "Димаш всегда все видит и замечает", - написали в Сети.