Димаш Кудайберген стал послом доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Послов доброй воли избрали на XXII заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Одним из них стал народный артист РК Димаш Кудайберген, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.KZ.

Димаш Кудайберген получил новый статус - посла доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Всего статуса духовных дипломатов удостоились пять человек, однако народный артист Казахстана - единственный музыкант в этом списке.

Вместе с Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, а также представителями Вьетнамской буддийской сангхи, Мусульманского совета и Англиканской общины, Димаш будет продвигать дипломатию нравственности и духовности.

Послов назначили на заседании Секретариата Съезда в Астане под председательством спикера Сената Парламента Маулена Ашимбаева. Это традиционная и уже 22-я по счету встреча. Ее участниками стали представители духовенства и международных организаций из 19 стран мира.