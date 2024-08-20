Каньон Шарын, парк Бурабай: Димаш снимает клип на фоне природных достояний Казахстана (фото)

Димаш Кудайберген выпустит клип на композицию, посвященную природным и культурным объектам Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

В рамках проекта будет представлена его новая песня, посвященная природным и культурным сокровищам Казахстана, сообщается в Telegram-канале министерства.

Димаш. Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Съемки клипа прошли в популярных туристских локациях - каньон Шарын, Кольсайские озера, пещера Акмечеть, музей-заповедник Азрет-Султан, урочище Бозжыра, долина Торыш и другие.

Ожидается, что также в клипе покажут кадры из национальных парков Бурабай, Катон-Карагай, Алтын-Емел, Жонгар-Алатау.

Съемки клипа. Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Проект направлен на продвижение туризма Казахстана среди фанатов Димаша Кудайбергена и ознакомление их с природным и культурным наследием страны.

Напомним, что 13 и 14 сентября Димаш выступит в Астане с концертным шоу "Stranger" в рамках Всемирных игр кочевников (пройдут с 8 по 13 сентября). Сообщалось, что сольный концерт исполнителя соберет не только казахстанцев, но и более 9000 зрителей из 50 стран Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

Ранее спортсменка из Болгарии выступила на Олимпиаде под песню Димаша Кудайбергена и стала серебряным призером в художественной гимнастике. Также мы писали, что родители певца сделали подарок призеру игр и его брату.