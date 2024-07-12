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"Лучший голос мира": Димаш выступил с турецким диджеем в Сербии (видео)

Опубликовано:

Димаш Кудайберген на сцене в Армении
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген выступил на фестивале в Сербии вместе с турецким диджеем Бураком Йетером - видео появилось на странице народного артиста Казахстана в Instagram, передает NUR.KZ.

Димаш прилетел в Сербию, чтобы выступить на музыкальном фестивале с диджеем и продюсером из Турции Бураком Йетером. Под бурные овации публики они исполнили совместную композицию "Weekend".

Представляя казахстанского артиста, Йетер назвал его "лучшим голосом мира".

"Спасибо, Сербия! Это была потрясающая ночь", - написал Димаш, опубликовав видео с выступления.

"Эта песня поднимает настроение! Тем более когда поет такой красавчик", "Это было электризующее выступление", "Димаш, я так рада за тебя! Ведь там были не только твои фанаты, но и другие люди, которым тоже теперь посчастливилось узнать о тебе", "Мы не спали, ждали Ваше выступление! Все было супер", "Ты потрясающий", - поделились эмоциями поклонники казахстанского артиста в комментариях.

Недавно Димаш Кудайберген объявил, что выступит в Астане с сольным концертом в рамках мирового турне "Stranger".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2132859-luchshiy-golos-mira-dimash-vystupil-s-tureckim-didzheem-v-serbii-video/

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