"Стали по-настоящему семьей": Димаш Кудайберген показал команду из Китая

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген, имеющий большую армию поклонников со всего мира, поделился в Instagram фото со своей командой из Китая, передает NUR.KZ.

24 мая состоялось большое шоу Димаша в Турции - на стадионе Бешикташ в Стамбуле собрались фанаты артиста со всего мира. Казахстанскому певцу в этот день исполнилось 30 лет. Димаш выложил видео с концерта, где выразил свою благодарность поклонникам.

После Димаш поделился новым фото в своем блоге.

"Моя китайская команда со мной уже почти 8 лет. За это время мы по-настоящему стали семьей", - написал он.

"Радует то, что ты, Димаш, отдыхаешь, и рядом твоя команда, твои близкие, друзья, коллеги!", "Команда, что проверена временем. Есть такие друзья, как воздух - их не всегда видно, но они всегда с тобой", "Дорогой Ди, у тебя замечательная команда! Очень важно, чтобы с тобой работали не просто настоящие профессионалы своего дела, а верные друзья", - написали пользователи соцсети.

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