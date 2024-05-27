"Сердце замирало от гордости": Майя Бекбаева поделилась эмоциями после шоу Димаша в Стамбуле

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева, посетившая концерт Димаша Кудайбергена в Стамбуле, поделилась впечатлениями. Она отметила, что его талант завораживает, передает NUR.KZ.

24 мая Димаш Кудайберген отметил 30-летие и дал сольный концерт в Стамбуле. Перед началом шоу он записал впечатляющее видео на стадионе Бешикташ, где и состоялась его долгожданная встреча с фанатами.

Поддержать знаменитого и талантливого земляка приехала и телеведущая Майя Бекбаева. Своими впечатлениями телеведущая поделилась с подписчиками в соцсети.

"Голос Димаша Кудайбергена - уникальное явление. В нем так много разных оттенков - высоких и мощных, глубоких и пронзительных. Широких, как степь, породившая его.

Талант всегда завораживает, на каком языке бы он ни звучал. Поэтому услышать и увидеть Димаша на стадион «Бешикташ» съехались поклонники со всего мира.

И сердце замирало от гордости, когда он поднимал над головой наш казахстанский флаг. Спасибо, Димаш, за эти эмоции", - поблагодарила она артиста, а также выразила признательность организаторам концерта.

"Димаш - это сокровище Казахстана! Пусть Аллах везде и всюду оберегает Димаша!", "У нашего Димаша надо учиться патриотизму и детям, и взрослым. Наша гордость! Майя, спасибо за предоставленную информацию", "Майя, благодарю. Димаш - символ Казахстана, который объединяет миллионы людей со всех уголков мира!" - прокомментировали подписчики.