"Приехали поддержать Димаша": Майя Бекбаева показала яркие фото из Турции с мужем

Майя Бекбаева прилетела в Стамбул - казахстанская телеведущая и медиаменеджер показала фотографии на фоне городских достопримечательностей и рассказала, что привело ее в Турцию, передает NUR.KZ.

"Мы в Стамбуле! Приехали поддержать нашего Димаша Кудайбергена и посетить сегодня его большой сольный концерт, который он дает на стадионе "Бешикташ" в честь своего тридцатилетия.

С днем рождения, Димаш! Пусть твоя звезда сияет ярко и долго! Пусть сегодня все пройдет отлично, уверена, это будет супершоу. Следите за моими сторис, буду выкладывать все", - написала Бекбаева под постом в Instagram.

Мы писали, что в честь своего 30-летия Димаш записал впечатляющее видео в Стамбуле, куда он прилетел несколько дней назад. Народный артист Казахстана запечатлелся на стадионе, где уже сегодня выступит с юбилейным концертом.