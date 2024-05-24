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"Приехали поддержать Димаша": Майя Бекбаева показала яркие фото из Турции с мужем

Опубликовано:

Майя Бекбаева с мужем
Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Майя Бекбаева прилетела в Стамбул - казахстанская телеведущая и медиаменеджер показала фотографии на фоне городских достопримечательностей и рассказала, что привело ее в Турцию, передает NUR.KZ.

"Мы в Стамбуле! Приехали поддержать нашего Димаша Кудайбергена и посетить сегодня его большой сольный концерт, который он дает на стадионе "Бешикташ" в честь своего тридцатилетия.

С днем рождения, Димаш! Пусть твоя звезда сияет ярко и долго! Пусть сегодня все пройдет отлично, уверена, это будет супершоу. Следите за моими сторис, буду выкладывать все", - написала Бекбаева под постом в Instagram.

Мы писали, что в честь своего 30-летия Димаш записал впечатляющее видео в Стамбуле, куда он прилетел несколько дней назад. Народный артист Казахстана запечатлелся на стадионе, где уже сегодня выступит с юбилейным концертом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2106381-priehali-podderzhat-dimasha-mayya-bekbaeva-pokazala-yarkie-foto-iz-turcii-s-muzhem/

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