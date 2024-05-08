Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Названы первые 10 финалистов "Евровидения"

Опубликовано:

Представительницы Украины Alyona Alyona & Jerry Heil в полуфинале
Alyona Alyona & Jerry Heil из Украины. Фото: Jens Büttner / picture alliance via Getty Images

Определились первые 10 стран, которые будут участвовать в финале "Евровидения". Так, в финал,среди прочих, прошли Украина, Сербия, Хорватия, передает NUR.KZ со ссылкой на USA Today.

В ночь на 8 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения". Участвовали 15 стран, из которых в гранд-финал прошли 10 представителей. Среди них: Кипр, Сербия, Хорватия, Литва, Ирландия, Украина и Люксембург, который не участвовал в конкурсе с 1993 года.

Между тем в четверг состоится второй полуфинал для артистов еще из 16 государств. Среди них: Армения, Грузия, Эстония и Израиль.

Гранд-финал состоится уже в эту субботу. Отмечается, что фаворитами шоу являются Хорватия и Украина.

Финалисты были выбраны путем голосования болельщиков из стран, участвовавших в полуфинале, а также государств, не участвовавших в конкурсе. К слову, Германия, Швеция, Великобритания, Франция, Италия и Испания получили автоматические пропуски на участие в финале.

Само "Евровидение" проходит в Мальме, Швеции.

Напомним, 15 мая 2022 года в Турине, Италии состоялся финал "Евровидения", на котором победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. В тройке призеров были Великобритания и Испания. В том году Россию отстранили от участия в конкурсе.

Однако из-за войны Украина, как победитель 2022 года, не смогла провести у себя конкурс в 2023 году. Поэтому "Евровидение" перенесли в Ливерпуль, Великобританию.

Победителем в прошлом году стала певица Loreen из Швеции. Это была для нее уже вторая победа - она также завоевала главный приз конкурса в 2012 году, выступив с песней "Euphoria". Второе и третье место заняли Финляндия и Израиль.

Финал в этом году состоится 11 мая на "Мальме Арене".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2097509-nazvany-pervye-10-finalistov-evrovideniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.