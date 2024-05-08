Названы первые 10 финалистов "Евровидения"

Определились первые 10 стран, которые будут участвовать в финале "Евровидения". Так, в финал,среди прочих, прошли Украина, Сербия, Хорватия, передает NUR.KZ со ссылкой на USA Today.

В ночь на 8 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения". Участвовали 15 стран, из которых в гранд-финал прошли 10 представителей. Среди них: Кипр, Сербия, Хорватия, Литва, Ирландия, Украина и Люксембург, который не участвовал в конкурсе с 1993 года.

Между тем в четверг состоится второй полуфинал для артистов еще из 16 государств. Среди них: Армения, Грузия, Эстония и Израиль.

Гранд-финал состоится уже в эту субботу. Отмечается, что фаворитами шоу являются Хорватия и Украина.

Финалисты были выбраны путем голосования болельщиков из стран, участвовавших в полуфинале, а также государств, не участвовавших в конкурсе. К слову, Германия, Швеция, Великобритания, Франция, Италия и Испания получили автоматические пропуски на участие в финале.

Само "Евровидение" проходит в Мальме, Швеции.

Напомним, 15 мая 2022 года в Турине, Италии состоялся финал "Евровидения", на котором победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. В тройке призеров были Великобритания и Испания. В том году Россию отстранили от участия в конкурсе.

Однако из-за войны Украина, как победитель 2022 года, не смогла провести у себя конкурс в 2023 году. Поэтому "Евровидение" перенесли в Ливерпуль, Великобританию.

Победителем в прошлом году стала певица Loreen из Швеции. Это была для нее уже вторая победа - она также завоевала главный приз конкурса в 2012 году, выступив с песней "Euphoria". Второе и третье место заняли Финляндия и Израиль.

Финал в этом году состоится 11 мая на "Мальме Арене".