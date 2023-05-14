Победителем "Евровидения-2023" стала певица из Швеции (видео)

Певица Loreen. Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Победителем песенного конкурса "Евровидение-2023" стал певица Loreen из Швеции с песней "Tattoo". Об этом сообщается на официальной Instagram-странице конкурса.

Конкурс в этом году прошел в Ливерпуле, в Великобритании.

К слову, для Loreen это уже вторая победа на "Евровидении" - она также завоевала главный приз конкурса в 2012 году, выступив с песней "Euphoria".

Второе место занял исполнитель из Финляндии Кяарийя с песней "Cha-cha-cha".

Третье место заняла певица из Израиля Ноа Кирель с песней "Unicorn".

В десятку лучше в этом году вошли также Италия, Норвегия, Украина, Бельгия, Эстония, Австралия и Чехия.

История конкурса

"Евровидение" – это конкурс эстрадной песни, который проводится между странами, входящими в Европейский вещательный союз, пишет РИА Новости.

Конкурс является одним из самых красочных и ожидаемых ежегодных событий шоу-бизнеса. Многим исполнителям он принес мировую популярность, среди ярких примеров группа ABBA и певица Селин Дион.

В этом году "Евровидение" прошло в 67-й раз.

История "Евровидения" начинается в пятидесятых годах XX века, когда члены Европейского вещательного Союза задумались о создании общеевропейского шоу, которое бы помогло объединить Европу с помощью культуры.

В 1955 году Марсел Беценон – генеральный директор Швейцарского телевидения – предложил организовать песенный конкурс, схожий с итальянским фестивалем в Сан-Ремо. Идея была одобрена 19 октября 1955 года на Генеральной ассамблее ЕВС.

Первое "Евровидение" состоялось уже в 1956 году. Прошло оно в Швейцарии, в городе Лугано, и в нем приняли участие представители семи стран - Швейцарии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Италии и Люксембурга.

Со временем их количество увеличивалось, "Евровидение" стало одним из главных ежегодных культурных событий в Европе.

Как выбирают победителя

Как сообщает DW, в этом году организатор конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС) изменил правила. В полуфиналах засчитываются только голоса телезрителей. Оценки национальных жюри имеют дублирующее значение на тот случай, если голосование зрителей в той или иной стране признано недействительным.

Кроме того, впервые на "Евровидении" в Сети голосовали зрители из государств, не принимающих участие в конкурсе. Их баллы были суммированы, как от одной страны.

Условием для такого голосования является регистрация зрителя на специальной платформе и наличие кредитной карты страны, которая не участвует в нынешнем "Евровидении". Но эта карта должна приниматься к оплате в приложении ЕВС.

Напомним, Беларусь и Россия исключены из участия в "Евровидении".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020420-nazvan-pobeditel-evrovideniya-2023/