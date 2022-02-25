Шоу-бизнес
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Россию отстранили от участия в "Евровидении"

Сцена на "Евровидении"
Иллюстративное фото: Patrick van Katwijk/Getty Images

Российские артисты не смогут принять участие в "Евровидении" в этом году. Заявление организаторов конкурса появилось в официальном Twitter-аккаунте конкурса.

"Европейский вещательный союз объявил, что ни один российский исполнитель не примет участия в конкурсе песни "Евровидение" в этом году", - говорится в заявлении.

Ранее Совет Европы приостановил членство России в этой организации. Так в комитете министров СЕ отреагировали на военную операцию России в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1958072-rossiyu-otstranili-ot-uchastiya-v-evrovidenii/

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