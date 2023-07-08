"Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальме. Его там уже проводили дважды

Евровидение. Иллюстративное фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Швеция выбрала город, в котором в следующем году пройдет 68-й песенный конкурс "Евровидение": это снова будет Мальме на южной оконечности страны.

Поскольку "Евровидение-2023", проходившее в Ливерпуле, выиграла шведка Лорин, именно ее страна должна принимать следующий конкурс.

Мальме, третий по населению город Швеции, обошел столицу Стокгольм.

Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая 2024 года, а финал – 11 мая на "Мальме Арене".

Лорин, которая также выиграла конкурс в 2012 году, одержала победу над финном Кяэрия в острой борьбе – победу ей принес поп-гимн "Tattoo".

Мальме был выбран местом проведения конкурса из нескольких городов, подавших заявки. В ходе отбора принималось во внимание наличие подходящих площадок и возможность размещения тысяч прибывающих участников, представителей СМИ и фанатов.

Мартин Остердал, исполнительный директор конкурса песни "Евровидение", сказал, что Европейский вещательный союз (EBU) был "в восторге" от того, что Мальме был выбран для проведения конкурса в третий раз.

"Мальме занимает особое место в истории конкурса, он успешно провел его сначала в 1992 году, а затем в 2013 году – после предыдущей победы Лорин", – сказал он.

"Мы будем рады вернуться в этот энергичный и динамичный город, который продемонстрировал, что имеет площадки и инфраструктуру, которые идеально подходят для проведения крупнейшего в мире концерта живой музыки", — добавил Остердал.

По его словам, заявка города продемонстрировала его огромную любовь к этому конкурсу.

В целом Швеция, родина легенды "Евровидения" группы Abba, будет принимать этот конкурс уже в седьмой раз.

По этому показателю рекорд принадлежит Великобритании, в которой прошло девять конкурсов. В этом году Британия взяла на себя организацию конкурса вместо Украины, которая победила в 2022 году, но не смогла принять его из-за продолжающейся войны.

Приблизительно полмиллиона человек приехали в город Ливерпуль на это грандиозное мероприятие.

Однако британке Мэй Мюллер не удалось повторить успех Сэма Райдера, занявшего второе место в 2022 году, и она заняла 25-е место – предпоследнее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027869-evrovidenie-2024-proydet-v-shvedskom-gorode-malme-ego-tam-uzhe-provodili-dvazhdy/