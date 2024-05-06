Полный аншлаг: на прошедшее в Венгрии шоу Димаша приехали фанаты из 77 стран мира
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Казахстанский певец и мультиинструменталист Димаш Кудайберген с аншлагом провел сольный концерт в Венгрии. Чтобы увидеть своего кумира, в Будапешт съехались фанаты из 77 стран мира, передает NUR.KZ.
Димаш выступил на спортивной арене имени Ласло Паппа в Будапеште 4 мая с шоу-программой Stranger. Он уже делился своим фото из столицы Венгрии до концерта.
Теперь же казахстанский певец разместил кадры с прошедшего сольного шоу и поблагодарил своих фанатов.
"Тысяча благодарностей всем зрителям, моим дорогим Dears, которые приехали из 77 стран мира. Спасибо, Будапешт", - написал он.
Как отмечает DimashNews, со сцены прозвучали композиции Golden и SOS d'un terrien en détresse, а также произведения китайских и японских композиторов - Battle of memories, Just let it be и Autumn strong.
Димаш пел на казахском языке, мастерски исполнил кюи на домбре. Прозвучали и новые музыкальные синглы, премьеры которых состоялись совсем недавно - Smoke и When I’ve got you.
"Поздравляю с аншлагом, Димаш! Прекрасный теплый концерт", "Какая красота! Спасибо за прекрасный концерт. Ждем встречи в Стамбуле", "Я не была в зале, а сидела у экрана компьютера. Но это было восхитительно. Концерт прошел на одном дыхании. Ты артист от Бога", - поделились впечатлениями пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2096825-polnyy-anshlag-na-proshedshee-v-vengrii-shou-dimasha-priehali-fanaty-iz-77-stran-mira/