Полный аншлаг: на прошедшее в Венгрии шоу Димаша приехали фанаты из 77 стран мира

Казахстанский певец и мультиинструменталист Димаш Кудайберген с аншлагом провел сольный концерт в Венгрии. Чтобы увидеть своего кумира, в Будапешт съехались фанаты из 77 стран мира, передает NUR.KZ.

Димаш выступил на спортивной арене имени Ласло Паппа в Будапеште 4 мая с шоу-программой Stranger. Он уже делился своим фото из столицы Венгрии до концерта.

Теперь же казахстанский певец разместил кадры с прошедшего сольного шоу и поблагодарил своих фанатов.

"Тысяча благодарностей всем зрителям, моим дорогим Dears, которые приехали из 77 стран мира. Спасибо, Будапешт", - написал он.

Как отмечает DimashNews, со сцены прозвучали композиции Golden и SOS d'un terrien en détresse, а также произведения китайских и японских композиторов - Battle of memories, Just let it be и Autumn strong.

Димаш пел на казахском языке, мастерски исполнил кюи на домбре. Прозвучали и новые музыкальные синглы, премьеры которых состоялись совсем недавно - Smoke и When I’ve got you.

"Поздравляю с аншлагом, Димаш! Прекрасный теплый концерт", "Какая красота! Спасибо за прекрасный концерт. Ждем встречи в Стамбуле", "Я не была в зале, а сидела у экрана компьютера. Но это было восхитительно. Концерт прошел на одном дыхании. Ты артист от Бога", - поделились впечатлениями пользователи соцсети.