"Добро пожаловать": Димаш Кудайберген разместил фото из столицы Венгрии

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген прибыл в Будапешт - фотографию из столицы Венгрии исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген продолжает гастрольное турне под названием "Stranger" - очередной концерт народный артист Республики Казахстан даст для поклонников в Будапеште.

Певец сообщил о своем прибытии в столицу Венгрии через Instagram - Димаш опубликовал свою фотографию, сделанную, по всей видимости, в стенах отеля. На нем был повседневный лук - белая футболка, синие джинсы и кожаная куртка.

"Мы в Будапеште! Увидимся на концерте послезавтра", - подписал публикацию Кудайберген.

Поклонники творчества артиста явно в предвкушении концерта - они оставили множество комментариев под фотографией.

"Димаш, и ты скрыл всю эту красоту от нас! А мы тебя ждали в аэропорту", "Добро пожаловать в Будапешт, Димаш! Ждем встречи на концерте", "Удачи, Димок!", "Не сомневаюсь, что все пройдет великолепно", - написали под публикацией фанаты.

Накануне Димаш Кудайберген высказывался о секрете успеха.