"Добро пожаловать": Димаш Кудайберген разместил фото из столицы Венгрии
Опубликовано:
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген прибыл в Будапешт - фотографию из столицы Венгрии исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Димаш Кудайберген продолжает гастрольное турне под названием "Stranger" - очередной концерт народный артист Республики Казахстан даст для поклонников в Будапеште.
Певец сообщил о своем прибытии в столицу Венгрии через Instagram - Димаш опубликовал свою фотографию, сделанную, по всей видимости, в стенах отеля. На нем был повседневный лук - белая футболка, синие джинсы и кожаная куртка.
"Мы в Будапеште! Увидимся на концерте послезавтра", - подписал публикацию Кудайберген.
Поклонники творчества артиста явно в предвкушении концерта - они оставили множество комментариев под фотографией.
"Димаш, и ты скрыл всю эту красоту от нас! А мы тебя ждали в аэропорту", "Добро пожаловать в Будапешт, Димаш! Ждем встречи на концерте", "Удачи, Димок!", "Не сомневаюсь, что все пройдет великолепно", - написали под публикацией фанаты.
Накануне Димаш Кудайберген высказывался о секрете успеха.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2095127-dobro-pozhalovat-dimash-kudaybergen-razmestil-foto-iz-stolicy-vengrii/