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Димаш Кудайберген выпустил новый трек на английском языке

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, имеющий огромную армию поклонников по миру, презентовал широкой аудитории новую песню на английском языке, передает NUR.KZ.

Димаш обратился к своим поклонникам в Instagram.

"Моя новая композиция Smoke теперь доступна на всех музыкальных платформах. Как вы помните, впервые я исполнил эту песню на своем сольном концерте в Гонконге, и очень благодарен за теплый отклик, который она получила.

Хочу выразить особую благодарность моим друзьям Кэндис Келли и Дмитро Гордону за их вклад в создание текста этой композиции", - написал он, выразив надежду, что песня найдет отклик в сердцах ценителей музыки.

Димаш также отметил, что ждет своих поклонников на его сольных концертах в Стамбуле и Будапеште. В столице Венгрии казахстанский артист выступит 4 мая, а в Турции его концерт состоится 24 мая - в этот день певцу исполнится 30 лет.

"Димаш, спасибо большое за песню! Влюбилась с первого прослушивания!", "Спасибо за наслаждение, которое ты приносишь, Ди", "Очень красивая песня", - отреагировали в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2091842-dimash-kudaybergen-vypustil-novyy-trek-na-angliyskom-yazyke/

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