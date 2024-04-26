Димаш Кудайберген выпустил новый трек на английском языке

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, имеющий огромную армию поклонников по миру, презентовал широкой аудитории новую песню на английском языке, передает NUR.KZ.

Димаш обратился к своим поклонникам в Instagram.

"Моя новая композиция Smoke теперь доступна на всех музыкальных платформах. Как вы помните, впервые я исполнил эту песню на своем сольном концерте в Гонконге, и очень благодарен за теплый отклик, который она получила.

Хочу выразить особую благодарность моим друзьям Кэндис Келли и Дмитро Гордону за их вклад в создание текста этой композиции", - написал он, выразив надежду, что песня найдет отклик в сердцах ценителей музыки.

Димаш также отметил, что ждет своих поклонников на его сольных концертах в Стамбуле и Будапеште. В столице Венгрии казахстанский артист выступит 4 мая, а в Турции его концерт состоится 24 мая - в этот день певцу исполнится 30 лет.

"Димаш, спасибо большое за песню! Влюбилась с первого прослушивания!", "Спасибо за наслаждение, которое ты приносишь, Ди", "Очень красивая песня", - отреагировали в Сети.