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Макпал Жунусова рассмешила зал на своем концерте, заявив, что забыла слова из песни

Опубликовано:

Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Фото: Instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова забыла слова из песни во время одного из последних концертов - казусная ситуация позабавила ее саму и ее поклонников, передает NUR.KZ.

Видео с концерта появилось в Сети. На кадрах видно, как артистка начала играть на домбре, но через секунду призналась, что забыла слова из песни.

"Никто не помнит, как начинается песня?" - попросила она помощи у зрителей.

Сидящие в зале посмеялись вместе с ней над забавной ситуацией. Через несколько секунд она заявила, что вспомнила слова, и исполнила песню.

"Она такая настоящая, открытая", "Это правда? Или она просто шутит", "Ой, она так позабавила, ничего не скрывает от зрителей", "Как мы вас любим", - умились увиденному пользователи соцсети.

Ранее мы писали, что певицу, с ее слов, не хотели пускать в самолет с домброй. Авиакомпания ответила на ее жалобу.

А на одном из выступлений в рамках ее концертного тура по стране поклонница подарила Макпал Жунусовой бриллиантовое кольцо.

Не так давно Макпал Жунусова рассказала о произошедшем казусе на концерте - артистка впервые забыла дома концертные платья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2071488-makpal-zhunusova-rassmeshila-zal-na-svoem-kontserte-zayaviv-chto-zabyla-slova-iz-pesni/

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